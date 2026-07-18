Quốc hội Nhật Bản gia hạn kỳ họp, tiếp tục thảo luận các dự luật quan trọng

Tin liên quan: Nhật Bản thảo luận sửa đổi 3 văn kiện an ninh quan trọng

Quốc hội Nhật Bản vừa thông qua quyết định gia hạn kỳ họp hiện tại thêm 8 ngày, đến ngày 25/7, nhằm có thêm thời gian xem xét và thông qua một số dự luật quan trọng trước khi bước vào kỳ nghỉ Hè.

Hạ viện Nhật Bản thông qua các dự luật quan trọng tại phiên họp toàn thể. Ảnh: JIJI.

Quyết định được đưa ra trong ngày cuối cùng của kỳ họp theo kế hoạch ban đầu ( 17/7) , sau khi các nghị sĩ chưa hoàn tất việc thảo luận dự luật về xây dựng “thủ đô thứ hai” bên ngoài Tokyo. Đây là một trong những ưu tiên chính sách của đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), đối tác liên minh của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền kể từ tháng 10 năm ngoái.

Phát biểu sau khi Quốc hội thông qua việc gia hạn kỳ họp, Chủ tịch JIP Hirofumi Yoshimura cho rằng việc kéo dài thời gian làm việc của Quốc hội là cần thiết để bảo đảm dự luật được thông qua ngay trong kỳ họp này.

Theo dự luật, Nhật Bản sẽ xây dựng khuôn khổ pháp lý cho việc hình thành một trung tâm hành chính dự phòng ngoài Tokyo nhằm bảo đảm hoạt động của bộ máy nhà nước trong trường hợp xảy ra thiên tai hoặc các tình huống khẩn cấp, đồng thời thúc đẩy quá trình phân quyền và phát triển cân bằng giữa các địa phương.

Tuy nhiên, dự luật đang vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các đảng đối lập và một số nghị sĩ thuộc LDP. Các ý kiến phản đối cho rằng JIP đang tìm cách tạo lợi thế để thành phố Osaka – địa bàn chính trị của đảng này được lựa chọn làm “thủ đô thứ hai” trong tương lai.

Ông Yoshimura, đồng thời là Thống đốc tỉnh Osaka, hiện cũng đang thúc đẩy kế hoạch sáp nhập chính quyền thành phố Osaka theo mô hình đô thị đặc biệt, nhằm tăng lợi thế cạnh tranh của địa phương nếu diễn ra quá trình lựa chọn địa điểm đặt trung tâm hành chính dự phòng.

Kỳ họp hiện tại của Quốc hội Nhật Bản đã được gia hạn thêm 8 ngày, đến hết ngày 25/7. Ảnh: JIJI.

Dự luật đã được Hạ viện thông qua nhờ liên minh cầm quyền nắm hơn hai phần ba số ghế. Tuy nhiên, tại Thượng viện, các đảng đối lập đang chiếm ưu thế và phần lớn phản đối dự luật. Hiện chỉ có đảng Team Mirai với hai ghế tuyên bố ủng hộ.

Ngay cả khi có sự ủng hộ của LDP, JIP và Team Mirai, liên minh cầm quyền vẫn còn thiếu hai phiếu để đạt đa số tại Thượng viện. Vì vậy, Chính phủ của Thủ tướng Sanae Takaichi kỳ vọng việc gia hạn kỳ họp sẽ tạo thêm thời gian vận động các nghị sĩ độc lập hoặc một số đảng đối lập ủng hộ dự luật.

Cũng trong ngày 17/7, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một số dự luật khác, trong đó có sửa đổi Luật Hoàng gia, cho phép con cháu nam thuộc dòng nội của 11 nhánh cựu hoàng tộc được khôi phục tư cách thành viên Hoàng gia, đồng thời cho phép các nữ thành viên Hoàng gia giữ nguyên địa vị sau khi kết hôn.

Ngoài ra, Quốc hội cũng thông qua dự luật hình sự hóa hành vi xúc phạm quốc kỳ Nhật Bản và sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự theo hướng siết chặt điều kiện để cơ quan công tố kháng cáo các quyết định của tòa án về việc cho phép xét xử lại các vụ án.

Thanh Hằng

Nguồn: Japantime.