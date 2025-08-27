Quốc hội Litva thông qua đề cử Thủ tướng mới

Ngày 26/8, Quốc hội Litva đã thông qua quyết định đề cử bà Inga Ruginiene -Bộ trưởng Lao động và An sinh xã hội, thành viên đảng Dân chủ Xã hội - làm Thủ tướng mới ở nước này.

Bà Inga Ruginiene trong cuộc họp báo tại Vilnius, Litva ngày 6/8/2025. (Nguồn: THX/TTXVN)

Thông tin được công bố trên Đài Phát thanh và Truyền hình Litva (LRT).

Có 127 nghị sỹ tham gia cuộc bỏ phiếu, trong đó bà Ruginiene nhận được 78 phiếu ủng hộ, 35 phiếu chống và 14 phiếu trắng.

Với kết quả này, nghị quyết phê chuẩn bà Ruginiene làm Thủ tướng đã chính thức được Quốc hội thông qua.

Bà Ruginiene sẽ có tối đa 15 ngày để trình danh sách Nội các lên Tổng thống và Quốc hội phê chuẩn.

Bà sẽ chính thức nhậm chức sau khi được Tổng thống ký sắc lệnh bổ nhiệm và sau đó cùng nội các của mình tuyên thệ nhậm chức tại Quốc hội.

Bà Ruginiene trước đây từng là Chủ tịch Liên đoàn Lao động Litva và được bầu làm nghị sỹ Quốc hội lần đầu tiên vào năm ngoái.

Bà được đảng Dân chủ Xã hội cầm quyền đề cử làm Thủ tướng sau khi Thủ tướng Gintautas Paluckas chính thức từ chức hôm 4/8, kéo theo toàn bộ nội các phải từ nhiệm.

Một ngày trước khi bà Ruginiene được Quốc hội phê chuẩn đề cử, các chính đảng lớn trong Quốc hội cùng một số lực lượng chính trị khác đã ký thỏa thuận thành lập liên minh cầm quyền mới./.

Theo TTXVN