Quốc hội Israel thông qua ngân sách quốc gia năm 2026, tránh được bầu cử sớm

Rạng sáng 30/3 (giờ địa phương), Quốc hội Israel đã chính thức thông qua dự luật ngân sách quốc gia năm 2026. Động thái này giúp chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tránh được việc phải tổ chức bầu cử sớm, trong bối cảnh nước này đang cùng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Các nghị sĩ đã thông qua dự luật chi tiêu gây tranh cãi này với 62 phiếu thuận và 55 phiếu chống. Tổng quy mô ngân sách lên tới 850,6 tỷ shekel mới (khoảng 271 tỷ USD). Trước khi tiến hành bỏ phiếu, phe đối lập đã tiến hành tranh luận kéo dài hơn 14 giờ. Trong thời gian này, các phiên tranh luận và biểu quyết nhiều lần bị gián đoạn do còi báo động liên quan đến các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo từ Iran, buộc các nghị sĩ phải rời khỏi hội trường Quốc hội. Theo thông tin được công bố, tổng quy mô ngân sách lần này là mức cao nhất trong lịch sử Israel. Riêng ngân sách dành cho Bộ Quốc phòng dự kiến vượt 142 tỷ shekel (tương đương 45,3 tỷ USD) đồng thời phân bổ hàng tỷ shekel cho các cơ sở giáo dục Do thái chính thống giáo Haredi và những ưu tiên khác của liên minh cầm quyền..

Việc thông qua ngân sách với trọng tâm chi tiêu lớn cho quốc phòng, diễn ra sau một tháng kể từ khi xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran nổ ra trong bối cảnh Israel cũng đang giao tranh với Hezbollah ở Lebanon và chi phí mà nền kinh tế phải gánh chịu ước tính khoảng 1,6 tỷ USD mỗi tuần.

Nếu không thông qua ngân sách, Israel nhiều khả năng sẽ phải tiến hành bầu cử sớm trong vòng 90 ngày. Các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay cho thấy thủ tướng Netanyahu có thể không giành chiến thắng. Cuộc bầu cử tiếp theo dự kiến diễn ra vào cuối tháng 10, dù ngày cụ thể vẫn chưa được ấn định. Ông Netanyahu cho biết cuộc bầu cử có thể được tổ chức sớm hơn, vào tháng 9.

Việc thông qua ngân sách vào phút chót giúp loại bỏ một yếu tố bất định lớn đối với thị trường tài chính và nền kinh tế Israel, vốn đã vận hành từ đầu năm dựa trên ngân sách năm 2025 theo cơ chế tạm tính.

Bên cạnh đó, Knesset cũng thông qua Luật Điều chỉnh năm 2026 và dự luật giới hạn chi tiêu, nâng trần thâm hụt ngân sách từ 3,9% lên 4,9% GDP. Việc này được đánh giá sẽ giúp duy trì hoạt động của chính phủ trong bối cảnh chi tiêu quốc phòng tăng cao, đồng thời hạn chế khả năng giảm lãi suất.

Các đảng đối lập chỉ trích mạnh mẽ ngân sách, cho rằng các khoản phân bổ cho Quốc phòng, cộng đồng Do thái chính thống giáo, các khu định cư ở Bờ Tây và các ưu tiên của liên minh là “chiếm đoạt tài sản công” và “khuyến khích né tránh nghĩa vụ quân sự”. Trong khi đó, liên minh cầm quyền nhấn mạnh ngân sách sẽ đảm bảo ổn định chính trị, an ninh, phúc lợi, giáo dục, y tế ...đồng thời giúp chính phủ hoàn thành nhiệm kỳ.

Thanh Vân

Nguồn Tân Hoa Xã, Reuters.