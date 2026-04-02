Cuba công bố Chương trình kinh tế - xã hội năm 2026

Chính phủ Cuba ngày 2/4 công bố phiên bản cập nhật của Chương trình Kinh tế - Xã hội năm 2026, được xem là tài liệu định hướng nhằm phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh đất nước đang đối mặt nhiều khó khăn.

Chương trình kinh tế - xã hội năm 2026 của Cuba được công bố trên mạng xã hội của Thủ tướng Manuel Marrero Cruz. Ảnh: Misiones

Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, chương trình đóng vai trò “kim chỉ nam” và “lộ trình” cho các nỗ lực điều hành kinh tế. Ông đồng thời nhấn mạnh tài liệu được xây dựng dựa trên ý kiến đóng góp của hơn 2 triệu người thuộc nhiều lĩnh vực trong xã hội và hiện đã được đăng tải trên nền tảng Soberanía cũng như trang web chính thức của Phủ Tổng thống Cuba.

Theo nội dung công bố, chương trình năm 2026 được cấu trúc gồm 10 mục tiêu tổng quát, 111 mục tiêu cụ thể, 505 hành động và 309 chỉ số, mở rộng đáng kể so với kế hoạch năm 2025.

Văn bản cũng thừa nhận tồn tại những mất cân đối kinh tế vĩ mô trong nước cùng các tác động bất lợi từ bên ngoài, ảnh hưởng đến ổn định kinh tế. Chính quyền Cuba cho rằng, một phần khó khăn xuất phát từ các biện pháp cấm vận của Mỹ, đồng thời cho biết đã ban hành chỉ thị nhằm ứng phó tình trạng thiếu nhiên liệu.

Chương trình năm 2026 cũng đề cập việc điều chỉnh thời điểm tổ chức Đại hội lần thứ IX của Đảng Cộng sản Cuba, coi đây là cơ hội để thúc đẩy các giải pháp trong nước.

Một người bán kem dạo trên đường phố giơ những đồng peso Cuba của mình ở Havana, Cuba, ngày 20/4/2024. Ảnh: Asharq Al-Awsat

Việc công bố chương trình mới diễn ra trong bối cảnh kết quả thực hiện kế hoạch năm 2025 còn hạn chế. Theo số liệu công bố, chỉ 51/90 chỉ tiêu được hoàn thành, sản lượng đường đạt 42,5% kế hoạch và nguồn thu ngoại tệ đạt 88% dự kiến, trong khi GDP giảm 4%.

Các tổ chức nghiên cứu quốc tế như Cơ quan Tình báo Kinh tế dự báo, GDP của Cuba có thể tiếp tục giảm trong năm 2026, qua đó nâng tổng mức suy giảm lũy kế từ năm 2019 lên khoảng 23%. Bên cạnh đó, tình trạng thiếu hụt năng lượng tiếp tục gây áp lực lớn đối với nền kinh tế và đời sống người dân, trong khi ngân sách nhà nước năm 2026 được dự báo thâm hụt ở mức cao.

Trong thời gian tới, Thủ tướng Manuel Marrero Cruz cho biết, sẽ tiếp tục thông tin về kết quả tham vấn, các điều chỉnh chính và tiến độ triển khai chương trình.

Minh Phương

Nguồn: Cibercuba, Prensa Latina