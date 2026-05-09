Quốc hội Bulgaria phê chuẩn ông Rumen Radev làm Thủ tướng mới

Quốc hội Bulgaria ngày 8/5 đã phê chuẩn ông Rumen Radev làm Thủ tướng mới, đồng thời thông qua danh sách nội các do ông đề xuất, mở ra giai đoạn chính trị mới cho quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) này.

Quốc hội Bulgaria phê chuẩn ông Rumen Radev làm Thủ tướng mới. Ảnh: Tân Hoa Xã

Hạ viện Bulgaria đã thông qua đề cử của ông Radev với 124 phiếu thuận, 70 phiếu chống và 36 phiếu trắng. Chính phủ mới được kỳ vọng sẽ chấm dứt giai đoạn bất ổn chính trị kéo dài, đồng thời thúc đẩy phục hồi kinh tế và cải cách thể chế.

Phát biểu trước Quốc hội, ông Rumen Radev thừa nhận chính phủ mới sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm lạm phát, ngân sách eo hẹp, cải cách trì trệ, khủng hoảng năng lượng toàn cầu và các căng thẳng địa chính trị gia tăng. Tân Thủ tướng Bulgaria cam kết thúc đẩy cải cách chống tham nhũng, cải tổ tư pháp và tăng cường minh bạch kinh tế, đồng thời siết chặt xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh.

Về chính sách đối ngoại, ông Radev cho biết, Bulgaria sẽ tiếp tục phối hợp với các đối tác EU trong các vấn đề khu vực và quốc tế. Dù từng bị xem là có quan điểm thân Nga và hoài nghi châu Âu, ông khẳng định chính phủ mới sẽ duy trì lập trường phù hợp với phần lớn các nước thành viên EU.

Tân Thủ tướng Bulgaria, ông Rumen Radev. Ảnh: Reuters

Tân Thủ tướng cũng nhấn mạnh ưu tiên thúc đẩy các cải cách cần thiết để tiếp cận gần 400 triệu euro từ Quỹ Phục hồi và Khả năng chống chịu của EU.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã gửi lời chúc mừng tới ông Rumen Radev, đồng thời khẳng định Brussels mong muốn tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Bulgaria trong các lĩnh vực an ninh, năng lượng, quốc phòng và phát triển kinh tế.

Ông Radev, 62 tuổi, là cựu phi công chiến đấu và từng giữ chức Tổng thống Bulgaria trước khi từ chức hồi tháng 1 để tranh cử vị trí thủ tướng. Ông nổi lên như một gương mặt chống tham nhũng và nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ sau làn sóng biểu tình chống chính phủ cuối năm ngoái.

Theo giới phân tích, dù chính phủ mới của Bulgaria sẽ phải đối mặt với nhiều sức ép kinh tế - xã hội trong thời gian tới, việc ông Radev chính thức lên nắm quyền được kỳ vọng sẽ giúp quốc gia Balkan này sớm ổn định tình hình chính trị và thúc đẩy cải cách.

Minh Phương

Nguồn: Euronews