Quang Hải lỡ hẹn tuyển Việt Nam; Chelsea hạ Liverpool phút bù giờ

Thể thao Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 33; HLV Văn Sỹ Sơn trở lại dẫn dắt SLNA sau biến động ghế nóng; Chelsea hạ Liverpool phút bù giờ, Man Utd đè bẹp Sunderland... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/10).

Chelsea hạ Liverpool phút bù giờ, Man Utd đè bẹp Sunderland

Ba ông lớn Ngoại hạng Anh cùng ra sân đêm 4/10 với những cảm xúc trái ngược.

Cú sút xa đẹp mắt của Caicedo đã mang về bàn mở tỷ số cho Chelsea (Ảnh: Getty).

Trên sân Stamford Bridge, Liverpool đánh rơi ngôi đầu khi thua Chelsea 1-2 ở những phút bù giờ. Caicedo mở tỷ số cho đội chủ nhà bằng cú sút xa đẹp mắt, Gakpo gỡ hòa cho “The Kop”, nhưng Estevao kịp tỏa sáng ở phút 90+6 giúp Chelsea giành trọn 3 điểm.

Saka sút 11m thành công mang về bàn thắng thứ hai cho Arsenal (Ảnh: Getty).

Trong khi đó, Arsenal tận dụng cơ hội để vươn lên dẫn đầu bảng với chiến thắng 2-0 trước West Ham. Declan Rice ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, còn Bukayo Saka ấn định tỷ số trên chấm 11m, đồng thời chạm cột mốc 100 bàn tại Ngoại hạng Anh.

Benjamin Sesko (trái) giúp Man Utd dẫn trước hai bàn chỉ sau nửa giờ thi đấu.

Ở Old Trafford, Manchester United cũng có ngày thi đấu thăng hoa khi thắng Sunderland 2-0. Mason Mount mở tỷ số sớm, trước khi Sesko nhân đôi cách biệt bằng cú vô-lê đẹp mắt. Đây là trận thắng thứ ba liên tiếp trên sân nhà của “Quỷ đỏ”, trong khi Liverpool tiếp tục chuỗi thất bại trên đất London.

HLV Văn Sỹ Sơn trở lại dẫn dắt SLNA sau biến động ghế nóng

Sau khi HLV Phan Như Thuật xin từ chức và HLV Nguyễn Huy Hoàng tạm quyền dẫn dắt SLNA ở vòng 6 V.League, đội bóng xứ Nghệ đã đạt thỏa thuận mời HLV Văn Sỹ Sơn trở lại.

HLV Văn Sỹ Sơn trở lại gắn bó với đội bóng quê hương.

Chiến lược gia 53 tuổi, quê Nghệ An, từng là đội trưởng và gắn bó gần trọn sự nghiệp cầu thủ với SLNA, đồng thời có nhiều năm làm trợ lý tại CLB Hà Nội. Ông từng giúp Quảng Nam thăng hạng V.League mùa 2023/2024.

Dự kiến, Văn Sỹ Sơn sẽ ra mắt khi SLNA gặp CLB Công an Hà Nội ngày 18/10. Với 5 điểm sau 6 vòng, SLNA kỳ vọng sự trở lại của ông sẽ giúp đội vượt khó, cải thiện thứ hạng ở phần còn lại mùa giải 2025/2026.

Quang Hải lỡ hẹn tuyển Việt Nam vì chấn thương

Ngày 4/10, đội tuyển Việt Nam hội quân chuẩn bị cho hai trận gặp Nepal tại vòng loại Asian Cup 2027. Danh sách tập trung chỉ còn 23 cầu thủ sau khi Quang Hải không kịp bình phục chấn thương.

Quang Hải vắng mặt do không bình phục kịp chấn thương.

Trước đó, tiền vệ CLB Công an Hà Nội đã được chụp MRI, kết quả cho thấy cần thêm thời gian nghỉ ngơi nên HLV Kim Sang-sik quyết định không triệu tập. Đội tuyển cũng không gọi bổ sung cầu thủ thay thế.

Đây là lần thứ hai liên tiếp Quang Hải vắng mặt ở tuyển quốc gia sau đợt FIFA Days tháng 9. Thầy trò HLV Kim Sang-sik có 5 ngày tập luyện trước trận lượt đi với Nepal ngày 9/10 tại Bình Dương và lượt về ngày 14/10 trên sân Thống Nhất.

Thể thao Việt Nam tăng tốc chuẩn bị cho SEA Games 33

Hướng tới SEA Games 33, nhiều đội tuyển quốc gia Việt Nam được đầu tư tập huấn quốc tế dài ngày để nâng cao chuyên môn và bản lĩnh thi đấu. Jujitsu, Judo, cử tạ, điền kinh và bắn súng đều có kế hoạch tập luyện tại các quốc gia có nền thể thao phát triển như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp và Thái Lan.

Tuyển điền kinh quốc gia có cơ hội tập huấn tại Pháp cũng như Trung Quốc để chuẩn bị cho SEA Games 33. Ảnh: Thanh Vũ

Song song với đó, tháng 10 cũng diễn ra hàng loạt giải vô địch quốc gia ở cử tạ, vật, bơi, điền kinh, quần vợt, bóng bàn, nhảy cầu và Jujitsu, vừa giúp duy trì cảm giác thi đấu vừa là dịp rà soát lực lượng, phát hiện tài năng mới. Những hoạt động này cho thấy sự chuẩn bị toàn diện, hướng tới mục tiêu gặt hái thành công tại kỳ đại hội thể thao khu vực.

Tin vắn nổi bật: Báo New Straits Times cho biết cựu chủ tịch FAM Hamidin Amin đang tận dụng mối quan hệ với Chủ tịch FIFA Infantino để tìm cơ hội giảm hoặc thoát án phạt cho FAM và 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia. CLB Hà Nội bổ nhiệm cựu danh thủ Liverpool Harry Kewell làm HLV trưởng. Với kinh nghiệm châu Âu và từng vô địch Champions League, Kewell được kỳ vọng giúp đội bóng khẳng định vị thế ở V.League và châu lục. Real Madrid thắng Villarreal 3-1 nhờ cú đúp của Vinicius và pha lập công của Mbappe. Mikautadze ghi bàn danh dự cho đội khách, trong khi Mourino nhận thẻ đỏ, giúp Real tạm vươn lên dẫn đầu La Liga.

HS