Quảng Chính đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính

Nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công (PVHCC) xã Quảng Chính đang đẩy mạnh chuyển đổi số (CĐS), lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, xây dựng chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp và hiệu quả.

Cán bộ Trung tâm PVHCC xã Quảng Chính hướng dẫn người dân thực hiện các TTHC.

Với việc xác định CĐS là yếu tố then chốt trong TTHC, giúp tối ưu hóa quy trình, đảm bảo minh bạch và nâng cao sự hài lòng của người dân, Quảng Chính đã tập trung số hóa hồ sơ, đẩy mạnh dịch vụ công (DVC) trực tuyến, rà soát thủ tục, nâng cao năng lực cán bộ và nâng cấp hạ tầng công nghệ. Trung tâm PVHCC xã được sắp xếp tại vị trí thuận lợi, trang bị máy tính, máy in và phần mềm kết nối đồng bộ phục vụ cho việc giải quyết TTHC cho công dân. Để tăng cường vai trò giám sát, 487 TTHC (gồm 162 DVC trực tuyến toàn trình và 284 DVC trực tuyến một phần, 41 DVC cung cấp thông tin trực tuyến) thuộc thẩm quyền giải quyết còn hiệu lực được niêm yết công khai, có gắn mã QR tại Trung tâm PVHCC xã, trên trang thông tin điện tử của xã tại địa chỉ http://quangchinh.thanhhoa.gov.vn có đường link kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC để mọi tổ chức, cá nhân có thể đăng nhập, theo dõi thường xuyên. Xã cũng bố trí wifi công cộng tại Trung tâm PVHCC phục vụ người dân tra cứu, thực hiện TTHC. Hệ thống quản lý văn bản, chữ ký số được triển khai thông suốt, liên thông các cấp. Việc tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đảm bảo theo đúng quy trình hướng dẫn.

Trung tâm đã tích cực thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bằng cách chuyển đổi hồ sơ giấy sang dữ liệu điện tử, lưu trữ tại hệ thống thông tin giải quyết TTHC. Cán bộ hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến bằng tài khoản định danh điện tử (VNeID); thực hiện số hóa ngay tại bước tiếp nhận, bao gồm sao chụp và ký số các giấy tờ liên quan. Đồng thời, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, ý thức của cán bộ, công chức trong quá trình thực thi công vụ theo phương châm "4 tăng, 2 giảm, 3 không” và tăng tính minh bạch trong giải quyết TTHC, đáp ứng sự hài lòng của tổ chức, người dân và doanh nghiệp.

Anh Bùi Đình Quang ở thôn Lộc Tiến chia sẻ: “Tôi đang hoàn thiện thủ tục hồ sơ đi xuất khẩu lao động. Việc số hóa hồ sơ tại Trung tâm PVHCC xã giúp người dân tiết kiệm thời gian, thủ tục nhanh chóng, chính xác. Với sự hỗ trợ tận tình của cán bộ và khả năng thực hiện thủ tục trực tuyến tạo sự thuận tiện, giúp chúng tôi chủ động hoàn thiện hồ sơ mà không cần đi lại nhiều”.

Việc số hóa và liên thông TTHC trên Cổng DVC quốc gia đã tạo ra kênh trao đổi dữ liệu thông suốt, minh bạch, giúp rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả hoạt động giữa các sở, ban, ngành. Hệ thống cho phép đồng bộ thường xuyên, theo dõi tiến độ thời gian thực, đảm bảo công khai, minh bạch quy trình xử lý. Từ đó, góp phần khắc phục tình trạng chậm trễ, đùn đẩy, né tránh và giảm được phiền hà, tiêu cực, sách nhiễu trong quá trình giải quyết TTHC cho người dân và doanh nghiệp. Trách nhiệm của cán bộ, công chức các ngành, đơn vị được giao từng bước được nâng cao. Từ ngày 1/7/2025 đến 29/4/2026, Trung tâm PVHCC xã đã tiếp nhận 3.869 hồ sơ, đã giải quyết đúng và trước hạn 3.608 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn đạt gần 99%.

Ông Lê Đình Ninh, Phó giám đốc Trung tâm PVHCC xã Quảng Chính, cho biết: “Để nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, thời gian tới xã tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết TTHC, đẩy mạnh CĐS. Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ, công chức, cá nhân với thời gian, lộ trình cụ thể nhằm tối ưu hóa quy trình, giảm thời gian, đẩy mạnh số hóa hồ sơ và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao".

Với những nỗ lực trong giải quyết TTHC gắn với CĐS, xã Quảng Chính đang hướng tới xây dựng chính quyền điện tử hiện đại, chuyên nghiệp, luôn gần dân, sát dân và đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu.

Bài và ảnh: Phan Nga