Quan tâm tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Ngay sau khi đi vào hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nga An đã tập trung giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn, thư khiếu nại, tố cáo (KN,TC) ngay từ khi mới phát sinh. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và công dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Cán bộ tiếp dân xã Nga An tiếp nhận và hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục gửi đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

Từ năm 1991 đến năm 1993, 10 hộ dân gồm gia đình các ông, bà: Phan Thị Cậy, Mai Văn Hảo, Nguyễn Hữu Lễ, Đinh Văn Cường, Lê Văn Phùng, Đỗ Văn Vinh, Lê Văn Tụng, Lê Văn Dũng, Hoàng Văn Ân và Mai Văn Tâm được UBND xã Nga Phú, huyện Nga Sơn (cũ) bán đất ở tại thôn Phong Phú, xã Nga Phú (nay là thôn Phong Phú, xã Nga An). Các hộ gia đình đã sinh sống trên các thửa đất này từ thời điểm đó đến nay. Tuy nhiên, các hộ gia đình đã không làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngay từ đầu. Trong giai đoạn 2021-2025, các hộ gia đình mới đi làm GCNQSDĐ. Do thời điểm mua bán giữa chính quyền và người dân, UBND xã Nga Phú đã không vào sổ thu chi cũng như nộp tiền vào ngân sách Nhà nước, vì vậy UBND huyện Nga Sơn cần phải xác minh làm rõ nguồn gốc. Đang trong quá trình xác minh thì có chủ trương thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên việc cấp GCNQSDĐ phải tạm dừng. Đến đầu tháng 9/2025, 10 hộ dân trên đã gửi đơn tập thể do ông Nguyễn Hữu Lễ là người đại diện yêu cầu UBND xã Nga An cấp GCNQSDĐ để các hộ dân yên tâm làm ăn, sinh sống.

Cán bộ trực tiếp tiếp nhận đơn thư của các hộ dân, Phạm Thị Định cho biết: “Khi tiếp nhận đơn này, tôi thấy vụ việc khá phức tạp, liên quan đến nhiều người. Vụ việc nếu giải quyết không thấu đáo, ổn thỏa sẽ dẫn đến khiếu kiện tập thể kéo dài, làm mất an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, tôi đã đề nghị lãnh đạo Văn phòng UBND tham mưu và đề nghị Chủ tịch UBND xã thành lập đoàn xác minh, giải quyết vụ việc. Ngay sau đó, UBND xã và ban cán sự thôn Phong Phú đã tổ chức hội nghị làm việc với 10 hộ dân để đối thoại, nắm bắt các thông tin do các hộ cung cấp liên quan đến nội dung đơn và thống nhất phương án giải quyết dứt điểm đơn của công dân. Sau khi nghe ý kiến trình bày của các hộ về nguồn gốc đất cũng như các tài liệu, bằng chứng chứng minh đất của gia đình, chủ tọa hội nghị đã cùng các hộ thống nhất phương án sau: UBND xã tạo mọi điều kiện để các hộ được cấp GCNQSDĐ nếu các hộ đảm bảo các điều kiện mà pháp luật quy định. Các hộ đã nhất trí phương án trên và kết quả ngay sau hội nghị ngày 7/10/2025, các hộ đã đến Phòng Kinh tế gặp công chức chuyên môn để được hướng dẫn hồ sơ và đến nay có 9/10 hộ đã được cấp GCNQSDĐ. Còn lại hộ ông Mai Văn Hảo chưa được cấp GCNQSDĐ do thửa đất chưa có nhà ở và công trình trên đất giai đoạn từ 1/7/2004 đến trước ngày 1/7/2014 nên chưa đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ".

Để tạo thuận lợi cho công tác tiếp dân, giải quyết KN,TC, ngay sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, xã Nga An đã thành lập và phân công nhiệm vụ cho Ban tiếp công dân, xây dựng lịch tiếp dân, niêm yết công khai và thông báo đến toàn dân trên hệ thống loa truyền thanh của xã. Xã cũng bố trí địa điểm tiếp công dân với cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ thuận lợi công tác tiếp công dân. Đồng thời phân công thành viên Ban tiếp công dân trực tất cả các ngày hành chính trong tuần, tiếp nhận và xử lý kịp thời đơn thư của công dân. Các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã theo lịch định kỳ hằng tuần tiếp công dân và giải quyết các vấn đề công dân kiến nghị, phản ánh. Sau mỗi kỳ tiếp công dân, Chủ tịch UBND xã thông báo kết luận việc tiếp công dân và chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu, không để đơn, thư tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân...

Theo thống kê, từ khi bộ máy chính quyền mới đi vào hoạt động đến hết tháng 3/2026, UBND xã Nga An đã tổ chức 190 lượt tiếp công dân định kỳ và đột xuất; tiếp nhận 182 đơn thư, kiến nghị của người dân. Ngay sau khi tiếp nhận đơn thư, UBND xã đã tiến hành phân loại, giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung xác minh, kiểm tra, giải quyết theo quy định của pháp luật, gắn với trách nhiệm, tiến độ thời gian cụ thể. Đến nay, UBND xã đã giải quyết 181/182 đơn thư, kiến nghị của người dân. Quy trình thủ tục giải quyết đơn được thực hiện đảm bảo khách quan, chính xác, đúng quy định, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân.

Ông Phạm Ngọc Đỉnh, Phó Chủ tịch UBND xã Nga An cho biết: “Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, số đơn, thư KN,TC trên địa bàn xã tăng cao đột biến. Lượng đơn thư tăng cao do các đơn thư tồn đọng từ khi chưa thành lập chính quyền địa phương 2 cấp. Để sớm giải quyết, UBND xã đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc trực tiếp với các hộ dân, cá nhân gửi đơn thư, đồng thời có văn bản trả lời công dân ngay khi các đơn thư được xác minh. Bên cạnh đó UBND xã chỉ đạo các phòng, ban nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật để tìm hướng tháo gỡ những vướng mắc của người dân...”.

Bài và ảnh: Minh Khanh