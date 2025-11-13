Quản lý chặt nguồn, tuyển chọn thực chất

Công khai, minh bạch, rõ ràng, chính xác, tuân thủ chặt chẽ các quy trình và thực hiện tốt “3 cử”, “4 công khai”, “3 gặp”, “4 biết”, “3 cùng”... là những kinh nghiệm, bài học quý đúc rút từ thực tiễn để các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng công tác tuyển quân.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 tại xã Vạn Lộc.

Những ngày đầu tháng 11 này, ở các điểm khám tuyển nghĩa vụ quân sự (NVQS) tại các địa phương, không khí rộn ràng. Tại trụ sở xã Vạn Lộc, trên các bảng thông báo, danh sách tham gia khám tuyển, tạm miễn, tạm hoãn được niêm yết công khai. Năm 2026, xã Vạn Lộc được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ cao nhất trong toàn tỉnh. Với phương châm “Tuyển người nào, chắc người đó”, xã Vạn Lộc đã điều khám 680 nam thanh niên, trong đó gần 40 thanh niên viết đơn tình nguyện; trình độ cao đẳng, đại học là 102 thanh niên; con cán bộ, đảng viên là 35 thanh niên.

Đồng chí Lê Ngọc Hưng, Chủ tịch UBND xã Vạn Lộc, cho biết: "Thực hiện khám tuyển NVQS, các ban, ngành, đoàn thể đều tập trung vào cuộc. Đặc biệt là trong công tác vận động tuyên truyền có gặp gỡ đối với gia đình các thanh niên và đặc biệt là các thanh niên để tuyên truyền về Luật NVQS, để cho các thanh niên, gia đình nắm bắt được các quy định, hiểu rõ các chủ trương về quyền lợi và nghĩa vụ của mình".

Tại xã Vân Du, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, các thanh niên trong độ tuổi trên địa bàn xã đều thể hiện tinh thần tự giác, trách nhiệm và nhiệt huyết của tuổi trẻ với NVQS. Trong đó có 12 thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường nhập ngũ đợt này, có 6 thanh niên tình nguyện tham gia NVQS và 6 thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ công an trên tổng số điều khám là 234 thanh niên, đáng chú ý có 2 thanh niên vừa tốt nghiệp đại học.

Bám sát phương châm “tuyển người nào chắc người đó”, cấp ủy, chính quyền, cơ quan quân sự xã Vân Du đã nâng cao trách nhiệm chính trị trong công tác tuyển quân với tinh thần thực sự công tâm, lấy chất lượng làm đầu; thường xuyên nắm chắc nguồn công dân trong diện gọi nhập ngũ của địa phương, không để sót, lọt; chủ động tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức tham gia công tác tuyển quân; chỉ đạo việc sơ tuyển, khám tuyển, xét duyệt chặt chẽ, bảo đảm thực sự dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, tuyệt đối tránh tiêu cực. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền rộng rãi Luật NVQS, ý nghĩa của việc nhập ngũ với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, dễ hiểu và sát với tình hình thực tế của thanh niên cũng như từng địa phương; tuyên truyền về các chính sách ưu đãi đối với quân nhân.

Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng NVQS tỉnh, cho biết: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuyển quân, chúng tôi chỉ đạo hội đồng NVQS các địa phương chú trọng ưu tiên nâng cao chất lượng công dân vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm việc thực hiện tuyển quân "tròn khâu” hướng đến mục tiêu, yêu cầu phải nâng cao chất lượng để xây dựng lực lượng thường trực, lực lượng dự bị động viên và góp phần tạo nguồn cán bộ cơ sở ở địa phương”.

Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, đến ngày 7/11/2025, toàn tỉnh đã có 1.233 thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia NVQS năm 2026. Năm 2026 là năm thứ 2 thực hiện khám tuyển NVQS theo Thông tư số 105/2023/TT-BQP thay thế Thông tư số 16/2016/TTLT-BYT-BQP. Theo Thông tư 105 của Bộ Quốc phòng, việc khám sức khỏe NVQS là tổ chức khám cận lâm sàng, bao gồm: Chụp X-quang, siêu âm ổ bụng, điện tim, xét nghiệm virus viêm gan B. Khác với trước đây là chỉ khám thể lực, lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy. Trách nhiệm thực hiện “tròn khâu” của địa phương trong công tác tuyển quân năm 2026 đã thể hiện đồng bộ và rõ nét hơn. Bởi vì cùng với tiêu chí về chính trị, văn hóa, tiêu chí về sức khỏe đã quy định rõ trách nhiệm thuộc về địa phương giao quân.

Để “tuyển người nào chắc người đó”, sau khi khám tuyển, hội đồng NVQS các địa phương tiến hành gặp gỡ, tìm hiểu hoàn cảnh, nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng, trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật, thái độ chính trị, đạo đức của từng thanh niên. Đồng thời thực hiện tốt “3 gặp” (gặp công dân, gặp gia đình, gặp địa phương - áp dụng đối với các đơn vị làm nhiệm vụ trọng yếu, cơ mật); “2 gặp” (gặp công dân, gặp gia đình - áp dụng đối với các đơn vị còn lại); “4 biết” (biết sức khỏe, biết văn hóa, biết lai lịch, biết phẩm chất đạo đức); phối hợp với cơ quan công an, y tế tham mưu thực hiện tốt “3 cùng” (cùng hội đồng NVQS, cùng hội đồng khám sức khỏe và cùng lễ giao, nhận quân). Cuối cùng, các cơ quan chức năng cùng rà soát, đối chiếu, kiểm tra kỹ lưỡng toàn bộ hồ sơ, lý lịch, hoàn cảnh, nguyện vọng của từng thanh niên, từng gia đình, làm cơ sở để tham mưu với cấp ủy, chính quyền, hội đồng NVQS các phường, xã tổ chức “3 cử” (chính quyền cử; thôn, bản, đoàn thể, Nhân dân cử; gia đình cử).

Năm 2025, tỉnh Thanh Hóa tổ chức bàn giao quân chặt chẽ, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng, tổng quân số bàn giao 4.139 thanh niên; 100% quân nhân xuất ngũ được các đơn vị cấp thẻ học nghề và bảo đảm đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn; các địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho quân nhân hoàn thành NVQS sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế gia đình sau khi xuất ngũ. Kết quả trên thể hiện việc thực hiện “tròn khâu” kể cả đối với quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương, chứ không riêng việc tuyển chọn công dân chuẩn bị thực hiện NVQS tại địa phương.

Bài và ảnh: Hoàng Lan