Quân khu 4 sẽ điều thêm 300 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Yên Nhân

Thăm và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cho biết, Quân khu sẽ điều thêm 300 cán bộ, chiến sĩ lên địa bàn xã để hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 tại xã Yên Nhân.

Ngày 29/8, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả thiên tai, thăm và tặng quà các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 tại xã Yên Nhân, tỉnh Thanh Hóa.

Cùng đi có Đại tá Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan Quân khu.

Hiện nay, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đang điều động gần 100 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại xã Yên Nhân giúp các hộ dân bị thiệt hại khắc phục hậu quả thiên tai. Tư lệnh Quân khu 4 cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra tình hình cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ tại đây; đồng thời thăm hỏi, động viên, tặng quà các hộ bị sập nhà hoàn toàn do mưa lũ tại bản Na Nghịu.

Đoàn công tác cũng đã đến thăm, động viên, tặng quà Nhân dân đang sơ tán tại điểm Trường THCS Yên Nhân. Hiện nay, tại điểm trường này có 120 người dân sinh sống trong vùng nguy cơ cao bị thiên tai, không còn nhà ở, thôn bản bị chia cắt tránh trú.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 và đoàn công tác động viên, tặng quà các gia đình bị thiệt hại do ảnh hưởng cơn bão số 5 tại xã Yên Nhân.

Tại các điểm tới thăm, đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 Hà Thọ Bình chia sẻ với những thiệt hại nặng nề của bà con Nhân dân xã Yên Nhân; đồng thời khẳng định, lực lượng quân đội sẽ đồng hành cùng người dân và địa phương trong công tác khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống của Nhân dân.

Trước mắt, Quân khu 4 sẽ điều thêm 300 cán bộ, chiến sĩ lên địa bàn xã Yên Nhân hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ, nâng số cán bộ, chiến sĩ được điều động lên gần 400 người.

Đồng chí Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị xã Yên Nhân, các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa phối hợp để việc tham gia khắc phục hậu quả thiên tai của cán bộ, chiến sĩ đạt hiệu quả cao nhất.

Nhân dịp này, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 đã đến thăm các thầy cô giáo, học sinh Trường THPT Cầm Bá Thước thuộc địa bàn xã Thường Xuân và trao tặng nhà trường kinh phí trang bị 4 phòng học chức năng.

Theo báo của xã Yên Nhân, bão số 5 và mưa lũ sau bão đã gây ra thiệt hại nặng nề đối với các công trình hạ tầng và tài sản của Nhân dân trên địa bàn. Mưa lũ đã làm sập hoàn toàn 22 ngôi nhà, 58 nhà bị hư hỏng nặng và 14 nhà bị hư hỏng 1 phần. Do địa hình chia cắt, thông tin liên lạc gián đoạn nên xã chưa thể thống kê được thiệt hại về nông nghiệp, công trình thủy lợi.

Đình Hà – Xuân Trường