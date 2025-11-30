Quan hệ quân sự Ấn Độ - Nga được tăng cường

Duma Quốc gia Nga (Hạ viện Nga) chuẩn bị phê chuẩn thỏa thuận quân sự quan trọng với Ấn Độ, mở đường cho hợp tác chiến lược sâu rộng hơn giữa hai nước ngay trước chuyến thăm chính thức của Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 4-5/12 nhân Hội nghị thượng đỉnh song phương lần thứ 23.

Nga xúc tiến thỏa thuận về triển khai binh sỹ, tàu chiến, máy bay với Ấn Độ. Ảnh: WION.

Được biết, Thỏa thuận giữa Ấn Độ và Nga này đã được ký kết tại Moskva vào ngày 18/2.

Thỏa thuận bao gồm các nội dung triển khai binh sỹ, tàu chiến và máy bay Nga sang Ấn Độ và ngược lại; được áp dụng trong các cuộc tập trận, cung cấp viện trợ nhân đạo và cứu trợ thiên tai.

Chính phủ Nga nhấn mạnh rằng việc phê chuẩn sẽ tăng cường hợp tác quân sự giữa hai nước. Quy trình thông báo về việc tàu chiến cập cảng của Nga và Ấn Độ, cũng như sử dụng cơ sở hạ tầng không phận và sân bay của nhau, sẽ được đơn giản hóa.

Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar đã tuyên bố rằng, Ấn Độ và Nga đang chuẩn bị một số thỏa thuận và sáng kiến trước chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin tới nước Cộng hòa Ấn Độ vào ngày 4-5/12. Ông Jaishankar nhấn mạnh rằng chuyến thăm này sẽ đặt ra những chuẩn mực hơn nữa cho việc tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Global Kashmir.

Về phần mình, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông rất mong chờ chuyến thăm, gọi Thủ tướng Ấn Độ là "một người bạn và đối tác đáng tin cậy."

Hồi tháng 10, hai nước đã tổ chức cuộc tập trận chung Indra-2025 tại thao trường Mahajan ở Ấn Độ. Mục tiêu chính của cuộc tập trận là thực hành hợp tác trong cuộc chiến chống khủng bố quốc tế.

Thanh Giang

Nguồn: Tass, Indian Defence News