Quân đội Israel kêu gọi sơ tán toàn bộ thành phố Gaza trước đợt tấn công mới

Quân đội Israel kêu gọi sơ tán toàn bộ thành phố Gaza trước khi mở rộng chiến dịch quân sự theo kế hoạch tại thành phố này.

Ảnh: AP.

Đây là lời cảnh báo đầu tiên về việc sơ tán toàn bộ thành phố trong đợt giao tranh hiện tại.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Israel đã phá hủy 30 tòa nhà cao tầng ở Gaza, nơi họ cáo buộc Hamas sử dụng làm cơ sở hạ tầng quân sự. Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng cho biết Israel đã phá hủy ít nhất 50 địa điểm mà ông cho là do Hamas sử dụng.

Hoạt động phá hủy là một phần trong nỗ lực tăng cường tấn công của Israel nhằm giành quyền kiểm soát nơi mà họ coi là thành trì cuối cùng của Hamas, đồng thời kêu gọi người Palestine rời khỏi một số khu vực của thành phố Gaza đến khu vực nhân đạo được chỉ định ở phía nam lãnh thổ này.

Có khoảng 1 triệu người Palestine ở khu vực thành phố Gaza, mặc dù trước cảnh báo này chỉ có một phần nhỏ đã sơ tán.

Cuộc chiến ở Gaza bùng nổ khi các chiến binh do Hamas dẫn đầu bắt cóc 251 người vào ngày 7/10/2023 và giết hại khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường. 48 con tin vẫn còn ở Gaza, khoảng 20 người trong số họ được cho là còn sống.

Theo Bộ Y tế Gaza, cuộc tấn công trả đũa của Israel đã khiến ít nhất 64.522 người Palestine thiệt mạng. Bộ này cho biết khoảng một nửa số người thiệt mạng là phụ nữ và trẻ em. Phần lớn các thành phố lớn đã bị phá hủy hoàn toàn và khoảng 90% dân số, khoảng 2 triệu người Palestine, đã phải di dời.

TD (theo AP)