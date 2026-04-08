Quân đội Hàn Quốc: Triều Tiên phóng vật thể bay không xác định thất bại

Ngày 8/4, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã phóng một vật thể bay chưa xác định từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng trong ngày 7/4, động thái này diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Lee Jae Myung bày tỏ sự tiếc nuối về các vụ điều khiển máy bay không người lái ( UAV) của các cá nhân vào Triều Tiên.

Ảnh tư liệu được hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA), công bố ngày 3 tháng 4 năm 2024, cho thấy một tên lửa đạn đạo tầm trung mang đầu đạn siêu thanh được phóng đi. Ảnh: The Korea Times

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, vụ phóng được cho diễn ra vào sáng 7/4 và dường như đã thất bại ngay sau khi vật thể bay này rời bệ phóng.

Hiện, các cơ quan tình báo Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích vụ phóng và chưa cung cấp thông tin chi tiết.

Lần cuối Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo về phía Biển Đông là vào ngày 14/3, trong bối cảnh cuộc tập trận mùa xuân thường niên giữa Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra.

Đầu tuần này, Triều Tiên thông báo, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã quan sát cuộc thử nghiệm động cơ nhiên liệu rắn nâng cấp, nhằm tăng cường kho vũ khí chiến lược và sở hữu các tên lửa cơ động, khó bị phát hiện.

Hình ảnh này được chụp từ Đài quan sát Thống nhất, gần khu phi quân sự ngăn cách hai miền Triều Tiên ở Paju, Hàn Quốc, ngày 6/10/2022, cho thấy các trạm gác của Hàn Quốc và Triều Tiên đối diện nhau trong khi quốc kỳ Hàn Quốc tung bay. Ảnh: Reuters

Vụ phóng ngày 7/4 diễn ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bày tỏ lấy làm tiếc về việc UAV cá nhân xâm nhập Triều Tiên.

Phản ứng trước lời xin lỗi, bà Kim Yo Jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un, đánh giá đây là hành động “rất đáng hoan nghênh và sáng suốt” và coi đó là biểu hiện thái độ thẳng thắn, cởi mở. Tuy nhiên, bà cũng cảnh báo Seoul “cần chấm dứt mọi hành động khiêu khích và kiềm chế mọi nỗ lực tiếp cận”.

Trước phản ứng nhanh chóng và tích cực từ Triều Tiên, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nhận định, phản ứng này là “tiến triển có ý nghĩa” trong thúc đẩy hòa bình và cùng tồn tại trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Jang Kum Chol cảnh báo rằng, tuyên bố của bà Kim Yo Jong cũng cần được xem là một lời nhắc nhở rõ ràng, chứ không chỉ là tín hiệu tích cực.

Minh Phương

Nguồn: The Korea Times, YTN, Reuters