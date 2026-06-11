Quan chức Palestine, EU thảo luận tình hình tại Bờ Tây và Gaza

Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa mới đây đã có cuộc điện đàm với Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Šuica nhằm trao đổi về những diễn biến mới tại Bờ Tây cũng như tình hình nhân đạo ngày càng nghiêm trọng ở Dải Gaza.

Thủ tướng Palestine Mohammad Mustafa. Ảnh: Qatar news Agency

Theo thông tin từ phía Palestine, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp nhằm thúc đẩy ổn định tại các vùng lãnh thổ Palestine, đồng thời tạo động lực cho một giải pháp chính trị công bằng và toàn diện trên cơ sở luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc.

Trong cuộc trao đổi, Thủ tướng Mohammad Mustafa khẳng định tầm quan trọng của việc cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực chấm dứt xung đột, cải thiện điều kiện nhân đạo tại Gaza và thúc đẩy tiến trình hướng tới việc thành lập một Nhà nước Palestine độc lập, thống nhất và có chủ quyền.

Ủy viên Liên minh châu Âu (EU) phụ trách khu vực Địa Trung Hải Dubravka Šuica. Ảnh: Qatar news Agency

Về phần mình, bà Dubravka Šuica bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình trạng mở rộng các khu định cư của Israel tại các vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, cũng như những khó khăn kinh tế và nhân đạo mà người dân Palestine đang phải đối mặt. Quan chức EU nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường các nỗ lực quốc tế nhằm kiềm chế căng thẳng leo thang, bảo vệ dân thường và tạo điều kiện cho hoạt động cứu trợ nhân đạo được triển khai hiệu quả.

Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục bày tỏ lo ngại về tình hình tại Gaza và Bờ Tây. Liên hợp quốc cùng nhiều tổ chức nhân đạo quốc tế đã nhiều lần cảnh báo về nguy cơ khủng hoảng nhân đạo kéo dài tại Gaza, đồng thời kêu gọi bảo đảm quyền tiếp cận viện trợ cho người dân và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế.

Trong thời gian qua, Liên minh châu Âu cũng liên tục tái khẳng định lập trường ủng hộ giải pháp hai nhà nước, coi đây là nền tảng khả thi nhất để giải quyết xung đột Israel – Palestine một cách bền vững, bảo đảm quyền tự quyết của người Palestine cũng như an ninh lâu dài cho Israel.

Vân Bình