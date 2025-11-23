PVF-CAND chia tay HLV Thạch Bảo Khanh; Man City và Liverpool thua sốc

Đội bóng của Công Phượng giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia; Chelsea tạm vươn lên nhì bảng Premier League; Man City thua sốc, Liverpool chìm sâu vào khủng hoảng... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (23/11).

Đội bóng của Công Phượng giành vé vào tứ kết Cúp Quốc gia

Trường Tươi Đồng Nai giành quyền vào tứ kết Cúp Quốc gia 2025/26 sau khi đánh bại Hà Tĩnh 2-0 trên sân nhà, dù vắng Công Phượng. Đội bóng miền Đông Nam Bộ chơi lấn lướt từ đầu, mở tỷ số ở phút 27 khi Minh Vương xử lý kỹ thuật trong vòng cấm sau pha kiến tạo của Xuân Trường.

Trường Tươi Đồng Nai loại Hà Tĩnh để vào tứ kết Cúp Quốc gia. (Ảnh: Trường Tươi Đồng Nai FC)

Sang hiệp 2, Hà Tĩnh nỗ lực đẩy cao đội hình nhưng bị Tấn Trường từ chối cơ hội rõ rệt nhất với pha bay người cứu thua. Phút 70, Alex Sandro ghi bàn từ một pha phản công nhanh, ấn định chiến thắng. Kết quả phản ánh thế trận vượt trội của thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng.

PVF-CAND chia tay HLV Thạch Bảo Khanh sau chuỗi thành tích bết bát

PVF-CAND và HLV Thạch Bảo Khanh thống nhất đường ai nấy đi sau 11 vòng đấu tại V-League 2025/26, khi đội chỉ giành 1 chiến thắng, 5 hòa và 5 thua, đứng thứ 13 với 8 điểm, hơn đội cuối bảng SHB Đà Nẵng đúng 1 điểm.

HLV Thạch Bảo Khanh chia tay PVF-CAND. (Ảnh: PVF-CAND)

Trước nguy cơ rơi sâu vào cuộc đua trụ hạng, lãnh đạo PVF-CAND quyết định thay đổi nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Ứng viên hàng đầu được nhắm tới là HLV Nguyễn Thành Công, người từng nhiều lần “giải cứu” các đội bóng khó khăn và đang sẵn sàng tái xuất sau gần nửa năm nghỉ ngơi.

Chelsea tạm vươn lên nhì bảng Premier League

Chelsea giành chiến thắng 2-0 trên sân Burnley để tạm thời leo lên vị trí nhì bảng. Đội bóng của HLV Enzo Maresca nhập cuộc chủ động và mở tỷ số ở phút 37 khi Pedro Neto đánh đầu ghi bàn sau pha treo bóng chuẩn xác của Jamie Gittens.

Chelsea giành 3 điểm thuyết phục trên sân khách. (Ảnh: Chelsea FC)

Sang hiệp hai, Chelsea giảm nhịp độ và chơi phòng ngự phản công, trong khi Burnley kiểm soát bóng nhiều nhưng bế tắc trước hàng thủ chắc chắn của đội khách. Phút 88, Enzo Fernandez dứt điểm lạnh lùng ấn định chiến thắng sau pha phối hợp đẹp mắt với Pedro Neto và Marc Guiu.

Ba điểm giúp Chelsea bám sát nhóm dẫn đầu, còn Burnley tiếp tục ngụp lặn ở cuối bảng.

Man City thua sốc, Liverpool chìm sâu vào khủng hoảng

Vòng 12 Premier League chứng kiến hai cú sốc lớn khi cả Man City và Liverpool đều thất bại.

Haaland tịt ngòi trong thất bại của Man City. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/11, Man City gục ngã 1-2 trên sân Newcastle dù kiểm soát bóng vượt trội. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 61 nhờ cú sút chìm chuẩn xác của Harvey Barnes sau pha phản công nhanh.

Dù Ruben Dias gỡ hòa chỉ 5 phút sau đó, Newcastle vẫn giành chiến thắng nhờ pha đá bồi của Barnes ở phút 70, bàn thắng được xác nhận sau khi VAR xem xét dài.

Trận thua khiến Man City rơi xuống vị trí thứ tư, mất ngôi nhì bảng vào tay Chelsea và tiếp tục gây thất vọng trong các trận sân khách.

Liverpool thua 2 trận liên tiếp với tỷ số 0-3, trước Man City và Forest.

Trong khi đó, Liverpool trải qua thảm họa ngay tại Anfield khi thua Nottingham Forest 0-3. Hàng thủ The Kop liên tục mắc sai lầm, để Murillo mở tỷ số từ tình huống phạt góc trước khi Savona nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Dù tạo được 1,18 xG, hàng công Liverpool vẫn vô duyên và bế tắc.

Phút 78, Gibbs-White ấn định tỷ số 3-0, hoàn tất trận đấu đáng quên của đội chủ nhà. Đây đã là thất bại thứ 8 trong 11 trận của Liverpool, khiến họ rơi xuống hạng 11 và rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng.

HS