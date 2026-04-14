“Poly Connect Fest 2026” - Ngày hội kết nối trải nghiệm

Hương Quỳnh
(Baothanhhoa.vn) - Mới đây, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic phối hợp với Tỉnh đoàn Thanh Hóa tổ chức “Poly Connect Fest 2026” – Ngày hội kết nối trải nghiệm, thu hút khoảng 1.000 học sinh, sinh viên và đại diện nhiều doanh nghiệp tham gia.

Gần 1.000 học sinh, sinh viên và đại diện nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình “Poly Connect Fest 2026”.

Diễn ra trong khuôn khổ một ngày, Poly Connect Fest 2026 mang đến không gian trải nghiệm nghề nghiệp sinh động với nhiều hoạt động như tham quan gian hàng ngành học, lớp học ứng dụng AI, minigame, giao lưu câu lạc bộ học sinh, sinh viên, triển lãm sản phẩm ngành học, tư vấn tuyển sinh... Điểm nhấn của chương trình là phần talkshow với sự tham gia của các chuyên gia đến từ TopCV, giúp học sinh, sinh viên cập nhật xu hướng việc làm và kỹ năng cần thiết trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đa dạng các hoạt động diễn ra tại “Poly Connect Fest 2026”.

Tại chương trình, Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Thanh Hóa đã ký kết hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, nhằm tăng cường gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Các nội dung hợp tác tập trung vào tổ chức tham quan doanh nghiệp, hỗ trợ thực tập, ưu tiên tuyển dụng và phối hợp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên. Dịp này, các doanh nghiệp cũng trao tặng nhiều suất học bổng với tổng giá trị gần 260 triệu đồng, góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập của sinh viên.

Poly Connect Fest 2026 không chỉ là sân chơi trải nghiệm mà còn thể hiện định hướng đào tạo “Thực học – Thực nghiệp” của FPT Polytechnic, giúp người học sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế và nâng cao năng lực số. Đồng thời, góp phần hỗ trợ thanh niên định hướng nghề nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm và sẵn sàng thích ứng với nhu cầu của thị trường lao động.

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, Trải nghiệm, Sinh viên, Ngày hội, Doanh nghiệp, Học sinh, kết nối, ứng dụng AI, Cao đẳng, Fpt

