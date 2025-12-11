Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Sỹ Thành (CTV)
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh, ngày 11/12, phường Tĩnh Gia đã phát động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh, ngày 11/12, phường Tĩnh Gia đã phát động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia cùng các đồng chí lãnh đạo phường tham gia ủng hộ kinh phí.

Bằng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trung tâm Chính trị phường đã tham gia đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Số tiền quyên góp sẽ được phường Tĩnh Gia tổng hợp gửi về tài khoản ủng hộ công tác phân tích mẫu AND của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sỹ Thành (CTV)

Tin liên quan:

Từ khóa:

#UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #phường Tĩnh Gia #Thân #Ủng hộ #Kinh phí #HĐND #MTTQ #Trung tâm Chính trị #Hài cốt

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công điện số 34/CĐ-UBND ngày 12/12/2025 về việc chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại và gió mạnh trên biển. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các lực lượng và địa phương chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh