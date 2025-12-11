Phường Tĩnh Gia ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 25/11/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa và hưởng ứng thư kêu gọi của Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh, ngày 11/12, phường Tĩnh Gia đã phát động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ.

Đồng chí Trịnh Xuân Phú, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tĩnh Gia cùng các đồng chí lãnh đạo phường tham gia ủng hộ kinh phí.

Bằng tình cảm, sự tri ân và trách nhiệm đối với các anh hùng liệt sĩ, thân nhân các gia đình liệt sĩ, các đồng chí lãnh đạo phường, cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ, Trung tâm Chính trị phường đã tham gia đóng góp ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Số tiền quyên góp sẽ được phường Tĩnh Gia tổng hợp gửi về tài khoản ủng hộ công tác phân tích mẫu AND của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá.

Sỹ Thành (CTV)