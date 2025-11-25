Đối tượng, hình thức ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng các thân nhân liệt sĩ.

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN tại điểm tập trung cho thân nhân liệt sĩ.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 24/11/2025 về việc tổ chức vận động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 20/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã có Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để chương trình triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ nhằm mục đích huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh phí thực hiện việc phân tích, giám định, lưu trữ và đối chiếu mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ.

Góp phần thực hiện tốt chính sách người có công, tạo điều kiện để các gia đình liệt sĩ sớm có thông tin về phần mộ liệt sĩ.

Đối tượng vận động: Các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện và toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Phạm vi vận động: Trên địa bàn toàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh.

Hình thức vận động, ủng hộ: Tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, phát động phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”.

Mức vận động ủng hộ của các tập thể, cá nhân: Theo hình thức tự nguyện.

Thời gian vận động ủng hộ: Từ khi ban hành Thư kêu gọi (20/11/2025) đến hết ngày 22/12/2025.

Hình thức tiếp nhận ủng hộ: Tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ công tác phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Quỹ ủng hộ ADN) Số tài khoản: 3761.0.9130069.91011 - Tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI. Hoặc tài khoản mở tại Ngân hàng: Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ ADN Số tài khoản: 3500.00.123.8686 Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa. (Nội dung ủng hộ ghi rõ: Tên đơn vị hoặc cá nhân nộp tiền, nội dung: Ủng hộ phân tích mẫu ADN).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa tiếp nhận, theo dõi nguồn kinh phí ủng hộ.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan, tổng hợp và thực hiện thanh toán kinh phí phân tích mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ sau khi được phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ số kinh phí đã huy động, phối hợp với Công ty Genstory đẩy nhanh tiến độ phân tích mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, nhất là những thông tin thân nhân đang nghi trùng các mẫu hài cốt liệt sĩ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ... tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp tham chương trình ủng hộ.

