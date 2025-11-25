Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Đối tượng, hình thức ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Nguyên Mai
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng các thân nhân liệt sĩ.

Đối tượng, hình thức ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Đây là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng các thân nhân liệt sĩ.

Đối tượng, hình thức ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ

Công an Thanh Hóa thu nhận mẫu ADN tại điểm tập trung cho thân nhân liệt sĩ.

UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Kế hoạch số 238/KH-UBND ngày 24/11/2025 về việc tổ chức vận động ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ, phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 20/11/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã có Thư kêu gọi ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Để chương trình triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức vận động ủng hộ nhằm mục đích huy động nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ kinh phí thực hiện việc phân tích, giám định, lưu trữ và đối chiếu mẫu ADN phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ.

Đây cũng là hoạt động nhằm phát huy truyền thống “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và Nhân dân đối với các anh hùng liệt sĩ, cùng các thân nhân liệt sĩ. Góp phần thực hiện tốt chính sách người có công, tạo điều kiện để các gia đình liệt sĩ sớm có thông tin về phần mộ liệt sĩ.

Đối tượng vận động: Các cơ quan, đơn vị hành chính, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, hợp tác xã, các tổ chức tôn giáo, tổ chức từ thiện và toàn thể Nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Phạm vi vận động: Trên địa bàn toàn tỉnh và các tổ chức, cá nhân ngoài tỉnh.

Hình thức vận động, ủng hộ: Tổ chức tuyên truyền, vận động đóng góp thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử, mạng xã hội, hội nghị, sinh hoạt đoàn thể, phát động phong trào thi đua “Đền ơn đáp nghĩa”.

Mức vận động ủng hộ của các tập thể, cá nhân: Theo hình thức tự nguyện.

Thời gian vận động ủng hộ: Từ khi ban hành Thư kêu gọi (20/11/2025) đến hết ngày 22/12/2025.

Hình thức tiếp nhận ủng hộ:

Tài khoản mở tại Kho bạc Nhà nước

Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ công tác phân tích mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (viết tắt là Quỹ ủng hộ ADN)

Số tài khoản: 3761.0.9130069.91011 - Tại Kho bạc Nhà nước khu vực XI.

Hoặc tài khoản mở tại Ngân hàng:

Tên tài khoản: Quỹ ủng hộ ADN

Số tài khoản: 3500.00.123.8686

Tại: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa.

(Nội dung ủng hộ ghi rõ: Tên đơn vị hoặc cá nhân nộp tiền, nội dung: Ủng hộ phân tích mẫu ADN).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XI, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Thanh Hóa tiếp nhận, theo dõi nguồn kinh phí ủng hộ.

Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh quản lý và sử dụng nguồn kinh phí ủng hộ đúng mục đích, đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Công an tỉnh phối hợp các đơn vị có liên quan, tổng hợp và thực hiện thanh toán kinh phí phân tích mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ sau khi được phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ đảm bảo đúng quy định. Đồng thời, căn cứ số kinh phí đã huy động, phối hợp với Công ty Genstory đẩy nhanh tiến độ phân tích mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ, nhất là những thông tin thân nhân đang nghi trùng các mẫu hài cốt liệt sĩ.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì công tác tuyên truyền, vận động cá nhân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp,... tham gia đóng góp, ủng hộ kinh phí phân tích mẫu ADN của thân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; UBND các xã, phường; Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; Hiệp hội Nữ Doanh nhân tỉnh; Hội Doanh nhân trẻ... tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nghiệp tham chương trình ủng hộ.

Nguyên Mai

Từ khóa:

#Ủng hộ #UBND tỉnh Thanh Hóa #Chủ tịch UBND tỉnh #Thân #Kinh phí #tổ chức #vận động #Lực lượng vũ trang #Phát huy truyền thống #Đền ơn đáp nghĩa

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Góp phần hình thành thói quen đọc sách cho học sinh

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Thay đổi nhận thức về việc đọc sách và hình thành thói quen đọc sách trong học sinh là nhiệm vụ cấp bách đối với các cơ sở giáo dục trong giai đoạn hiện nay. Với ý nghĩa đó, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã tích cực triển khai xây dựng mô hình...
Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Để khai thác hết tiện ích của sổ liên lạc điện tử

Giáo dục
(Baothanhhoa.vn) - Sổ liên lạc điện tử (SLLĐT) là một hệ thống phần mềm trực tuyến với nhiều tính năng hiện hữu giúp kết nối nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Sau nhiều năm đưa vào sử dụng trong các trường học, thực tế nhiều tính năng của SLLĐT vẫn chưa được khai...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh