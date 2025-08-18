Phường Tĩnh Gia kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống CAND và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ”

Ngày 18/8, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tĩnh Gia tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8/2005-19/8/2025).

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 80 năm ngày truyền thống lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2025).

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Công an tỉnh, từ ngày 1/7/2025, Công an phường Tĩnh Gia chính thức được thành lập đi vào hoạt động theo mô hình tổ chức 02 cấp trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị Công an xã, phường gồm: Hải Hòa, Hải Thanh, Bình Minh và Hải Nhân.

Chỉ trong hơn 1 tháng thành lập, các đồng chí lãnh đạo Công an phường đã cùng tập thể cán bộ, chiến sỹ tiến hành đồng bộ, khẩn trương, nhanh chóng nhưng vẫn đảm bảo bài bản, khoa học trong tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường triển khai các nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn phường, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Công an phường đã phát huy tối đa vai trò nòng cốt trong tham mưu cho Đảng ủy, HĐND, UBND phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở; xây dựng, củng cố nền an ninh Nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và “thế trận lòng dân” vững chắc.

Nhân dịp này, 2 cá nhân đã được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá; Chủ tịch UBND phường tặng giấy khen cho 5 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2025.

Sỹ Thành (CTV)