“Phù sa ngọt”: Phim truyền hình lấy cảm hứng từ cuộc sống cư dân bên sông Hồng

Ngày 4/12, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội giới thiệu tới khán giả bộ phim truyền hình “Phù sa ngọt” gồm 55 tập phát sóng lúc 20h00 hằng ngày trên kênh H2.

Những hình ảnh đời thường của cư dân xóm Bến tạo nên không gian giàu cảm xúc gắn với dòng sông Hồng. (Ảnh: Đài Hà Nội)

Lấy chất liệu từ chính đời sống ven sông, “Phù sa ngọt” đưa khán giả đến với cộng đồng xóm Bến - nơi đời sống được bồi đắp bởi những thăng trầm và khát vọng của những con người gắn bó với dòng sông Hồng.

Theo ông Nguyễn Kim Khiêm, Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Đài Hà Nội, bộ phim nằm trong các hoạt động truyền thông, tuyên truyền nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của công chúng và xã hội về quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó đặc biệt là Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - một công trình mang sức bật cho giai đoạn phát triển mới - biểu tượng của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Không chỉ tái hiện nhịp sống bình dị với cách kể chuyện chạm vào cảm xúc trong những tình huống rất gần gũi, những cảnh quay đậm chất điện ảnh của bộ phim đã chuyển tải vẻ đẹp hiện hữu, tiềm tàng của một vùng đất, giúp người xem cảm nhận rõ tầm nhìn chiến lược của Thành phố trong việc hướng tới phát triển hài hòa giữa đô thị và thiên nhiên, vừa chỉnh trang cải thiện môi trường, vừa khơi dậy giá trị văn hóa-lịch sử gắn với con sông Hồng huyền thoại.

Thuộc thể loại tâm lý-gia đình, phim khắc họa đời sống của cư dân xóm ven sông nhưng cũng truyền tải tinh thần bền bỉ và khát vọng đổi thay, ước mơ vươn lên của họ.

Dản diễn viên tham gia phim truyền hình "Phù sa ngọt."

Bối cảnh được khai thác chân thực: Từ phố cổ đến những xóm lao động ven sông - nơi văn hóa truyền thống hòa quyện cùng nhịp sống đô thị hiện đại. Khi Hà Nội quy hoạch lấy sông Hồng là trục phát triển quan trọng trong giai đoạn mới, những biến chuyển của thành phố được phản chiếu rõ nét lên nhịp sống thường ngày của cộng đồng ven sông. Bãi bờ hoang sơ đang dần khoác lên diện mạo mới - những khu đô thị, khu sinh thái, cảnh quan văn minh hiện đại mở ra cơ hội sinh kế cho người dân.

Và trong sự dịch chuyển đó, bộ phim phản ánh sự đổi thay giữa quá khứ và hiện tại, nơi con người vừa gìn giữ ký ức của dòng sông, vừa bước qua ngưỡng cửa của một đô thị đang chuyển mình mạnh mẽ.

Đạo diễn Mạnh Hà lựa chọn cách kể nhẹ nhàng, giàu chất thơ, nhấn mạnh vẻ đẹp dung dị của nếp sống ven sông. Anh sử dụng những chi tiết đời thường - bãi bồi, phiên chợ, tiếng máy đóng thuyền, bữa cơm xóm Bến - để tạo nên không gian giàu cảm xúc và gắn kết với giá trị sông Hồng mang lại.

Bộ phim quy tụ đội ngũ nghệ sỹ tài năng thuộc nhiều thế hệ: Nghệ sỹ Nhân dân Tiến Đạt vai ông Tân - tổ trưởng tổ dân phố, luôn khéo léo vận động cộng đồng; Nghệ sỹ Ưu tú Quách Thu Phương vai cô Hồng - người phụ nữ Tràng An thanh lịch, đem con trai trở về xóm Bến để chữa lành sau biến cố; Nghệ sỹ Ưu tú Anh Thơ vai bà Hòe hàng nước, “điểm kết nối thông tin” của xóm; Hà Phương Anh vai Nga - cô gái trẻ gặp biến cố, được cộng đồng xóm Bến cưu mang.../.

Theo TTXVN