Hứa Vĩ Văn trở lại màn ảnh với phim truyền hình về chiến sỹ tình báo công an

Khi cơn sốt “Mưa đỏ” chưa hoàn toàn hạ nhiệt, Hứa Vĩ Văn đã lại có tác phẩm mới gửi đến khán giả, đó là phim truyền hình “Tận hiến” do Điện ảnh Công an Nhân dân sản xuất. Ở loạt phim này, anh hóa thân thành một chiến sỹ tình báo, dựa theo chuyên án có thật trong lịch sử tình báo Việt Nam.

Bộ phim của Hứa Vĩ Văn tái hiện hành trình hoạt động bí mật đầy kiên trung, lặng lẽ của người chiến sỹ Công an Nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ. (Ảnh: NSX)

Qua những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, Hứa Vĩ Văn hiện diện trong “Tận hiến” với làn da rám nắng rắn rỏi, gương mặt phong sương, cùng nhiều kiểu trang phục đa dạng, từ vest lịch lãm đến áo nâu bình dị.

Nhân vật của Hứa Vĩ Văn mang bí danh P1, là một tình báo viên Cộng sản. Qua 10 tập phim, tác phẩm tái hiện những lát cắt chân thật và xúc động trên hành trình hoạt động bí mật đầy kiên trung, lặng lẽ của người chiến sỹ Công an Nhân dân quả cảm, trí tuệ, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ.

Đã 8 năm kể từ khi “Tử thi lên tiếng” (phần 3 trong loạt phim “Hồ sơ lửa” ) lên sóng, Hứa Vĩ Văn mới tái xuất ở địa hạt truyền hình.

Chia sẻ lý do tham gia dự án phim “Tận hiến,” Hứa Vĩ Văn cho hay kịch bản này hoàn toàn thu hút anh. Chính việc được tham gia vào những bộ phim mang tính chính luận, lịch sử, gắn với niềm tự hào dân tộc, truyền thống và sự tri ân cha ông đã phần nào khơi mở lại trong anh những cảm xúc rất sâu của người nghệ sỹ.

“Phim là câu chuyện có thật, tái hiện cuộc đời và những cống hiến thầm lặng của một con người vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân. Với tôi, ở tư cách một diễn viên, đó là một đặc ân xứng đáng để trở lại với màn ảnh nhỏ. Và chắc chắn, đây sẽ là một vai diễn nhiều thử thách, nhưng cũng chính vì thế mà nó trở nên vô cùng hấp dẫn,” Hứa Vĩ Văn chia sẻ.

Bên cạnh hai vai diễn trong dòng phim lịch sử, năm 2025 còn lưu lại những dấu ấn thú vị của Hứa Vĩ Văn với màn góp giọng lồng tiếng phim hoạt hình “Vua của các vua,” tham gia trình diễn trên sân khấu các chương trình văn hóa cấp nhà nước cùng dàn diễn viên “Mưa đỏ,” vai trò giám khảo tại một cuộc thi sắc đẹp.

Nhìn lại 2025, nam diễn viên tự cảm nhận đây là một năm hoạt động đầy sung sức, nhiều thăng hoa của anh trong diễn xuất.

Anh tâm sự: “Dù không phải lúc nào tôi cũng đảm nhận vai chính, nhưng ít ra sự xuất hiện của tôi góp phần vào thành công chung của những bộ phim được khán giả đón nhận. Điều đó mang lại cho tôi những niềm vui rất lớn.”

“Tận hiến” do đạo diễn Trần Ka My dàn dựng, dự kiến lên sóng VTV vào tháng 2/2026, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng Tình báo Công an Nhân dân.

Phim ghi hình tại nhiều địa điểm của Hà Nội, Thanh Hóa và một số địa phương ở Lào. Cùng với Hứa Vĩ Văn, phim có sự góp mặt của Đàm Hằng, Hồ Phong, Ngọc Thanh Tâm.../.

Theo TTXVN