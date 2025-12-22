“Avatar 3” là phim thứ ba thu hơn 100 tỷ đồng mở màn Việt Nam năm 2025

“Avatar: Lửa và tro tàn” (Avatar: Fire and Ash) ra mắt dịp cuối tuần qua trên toàn cầu. Tại Việt Nam, phim vượt 100 tỷ đồng trong tuần công chiếu, được các nhà rạp duy trì tổng cộng hơn 4.000 suất chiếu mỗi ngày.

Đây là thành tích nổi bật của phòng vé Việt năm 2025, trước đó chỉ có phim “Bộ tứ báo thủ” (192 tỷ đồng), “Mưa đỏ” (122,1 tỷ đồng) làm được. Doanh thu lớn một phần nhờ giá vé 3D và IMAX cao hơn vé thường (trung bình 140.000 đến 250.000 đồng).

Ghi nhận trên nhiều diễn đàn, “Avatar: Lửa và tro tàn” mang về trải nghiệm xứng đáng và mãn nhãn ở rạp dù nội dung ít sức nặng.

Một trong các tài liệu quảng bá phim là cuộc giao lưu trực tiếp giữa rapper Việt Nam - Rhymastic với đạo diễn James Cameron được khán giả trẻ lan truyền rộng rãi. Tỷ lệ lấp rạp cao, nhiều suất chiếu buổi đêm muộn vẫn được đặt kín các hàng ghế đẹp.

Theo số liệu Box Office Mojo, Avatar 3 thu 345 triệu USD toàn cầu ở tuần ra mắt, là phim mở màn cao thứ hai trong năm chỉ sau Zootopia 2 nhưng giảm nhẹ so với phần phim thứ hai (2023) - 441,7 triệu USD.

Tuy nhiên một số trang tin về điện ảnh quốc tế như The Hollywood Reporter hay Screenrant nhận định Avatar 3 hoàn toàn có khả năng đạt doanh thu tỷ đô giống các phần phim trước ( Avatar 1 - 2,9 tỷ USD và Avatar 2 - 2,32 tỷ USD).

Thị trường nước ngoài với hơn 75% thị phần cũng dự kiến sẽ tiếp tục làm giàu cho phim, đặc biệt từ hai nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

Về nội dung, Avatar 3 có liên hệ mật thiết với phần hai “The Way of Water,” đi vào môtíp quen thuộc và ít đột phá. Phim xoáy vào nỗi đau mất mát từ từ chung đến riêng của gia đình Sully, mở rộng cuộc chiến đã được giới thiệu từ trước và dễ đoán.

Tuy nhiên, yếu tố đồ họa và xây dựng thế giới giả tưởng vẫn là lý do kéo khán giả ra rạp. Avatar 3 được quay và phát triển song song với phần phim thứ 2 và 4 nên cần sự đầu tư và tính toán dài hạn trước nhiều năm. Mỗi cảnh có thể cần tới nhiều tuần làm việc với lượng nhân lực lớn, đòi nhiều bước xây dựng và hoàn thiện liên tiếp.

Ngoài ra đạo diễn James Cameron cho biết đã đầu tư cho hơn 3.500 cảnh CGI (máy tính tạo) hoặc sử dụng VFX (hiệu ứng đặc biệt), vượt xa mức trung bình từ 2.000-2.500 ở các bom tấn Hollywood khác. Kinh phí “khủng” được đầu tư lên đến hàng trăm triệu USD, có nguồn cho rằng con số khoảng hơn 400 triệu.../.

Theo TTXVN