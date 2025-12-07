“Bữa tiệc” nghệ thuật kết hợp thông điệp văn hóa, giáo dục

Nhắc đến sân khấu thiếu nhi, đông đảo các bậc phụ huynh, các khán giả nhỏ tuổi sẽ nhớ ngay đến Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn - đơn vị nghệ thuật uy tín của tỉnh Thanh Hóa với cơ sở vật chất khang trang, trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, sân khấu đạt tiêu chuẩn quốc gia, đội ngũ nghệ sĩ có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, say nghề và tận tâm cống hiến.

Một cảnh trong vở diễn sân khấu thiếu nhi “12 con giáp” của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn.

Đặc biệt, trong bối cảnh không gian và loại hình thưởng thức nghệ thuật của khán giả tỉnh nhà, đặc biệt là thanh, thiếu nhi còn hạn chế, thiếu hụt, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp, các ngành, Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn đã thực hiện hiệu quả Đề án “Sân khấu truyền hình và sân khấu thiếu nhi, giai đoạn 2021-2025”. NSƯT Vũ Trọng Huỳnh, Phó Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn, chia sẻ: “Đề án sân khấu truyền hình và sân khấu thiếu nhi giai đoạn 2021-2025” góp phần thực hiện tốt chính sách xã hội hóa các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trong đó có những đơn vị đã hỗ trợ nhiệt tình cả về vật chất, tinh thần như Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa hay chính quyền địa phương, ban giám hiệu các nhà trường cũng như sự ủng hộ của các bậc phụ huynh học sinh. Từ đó khán giả được tiếp cận, hưởng thụ các sản phẩm nghệ thuật góp phần nâng cao nhận thức, thẩm mỹ, giáo dục, giải trí nhằm xây dựng và phát triển con người toàn diện, tích cực”.

Mỗi năm, Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn tổ chức dàn dựng, biểu diễn 2 vở sân khấu thiếu nhi. Các vở diễn đều gửi gắm thông điệp ý nghĩa với những cốt truyện được khai thác, chuyển thể từ kho tàng cổ tích Việt Nam và thế giới... Trong quá trình thưởng thức buổi biểu diễn, các em còn được giao lưu với các nghệ sĩ của nhà hát thông qua các hoạt động như: hát, tham gia diễn xuất, trả lời các tình huống kịch... Mỗi dịp đến với nhà hát là buổi học ngoại khóa thú vị khi “bữa tiệc” nghệ thuật, vui chơi giải trí được khéo léo lồng ghép với thông điệp về văn hóa, giáo dục, hướng các em nhỏ đến những giá trị “chân - thiện - mỹ”, nhận thức được những điều hay, lẽ phải trong cuộc sống, khích lệ các em phấn đấu rèn luyện, học tập.

Với 265 buổi biểu diễn, phục vụ gần 50 nghìn lượt học sinh thuộc 45 trường tiểu học, mầm non trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong suốt giai đoạn triển khai, thực hiện đề án, các chương trình sân khấu thiếu nhi của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn là “bữa tiệc” nghệ thuật vừa vui nhộn, hấp dẫn, mang tính giải trí vừa là sân chơi bổ ích, ý nghĩa cho các em thiếu niên, nhi đồng.

“Mỗi vở diễn, điều chúng tôi chú trọng là mang đến sự tương tác, gắn kết giữa các em thiếu nhi và các nhân vật trong vở diễn thông qua nhiều hình thức, hoạt động như: hát, tham gia diễn xuất, trả lời các tình huống kịch. Điều đó không chỉ tạo sự hứng thú mà còn để các em nhận biết, đánh giá nhân vật làm thế là đúng hay sai. Các em được bênh vực người tốt và phê phán vạch trần cái xấu. Gắn nghệ thuật với giáo dục, các em được học mà chơi, chơi mà học. Và sau mỗi vở diễn, thành công nhất là niềm vui, sự háo hức được thể hiện bằng những tràng vỗ tay giòn giã của các em thiếu nhi, thầy cô và phụ huynh học sinh” - NSƯT Vũ Trọng Huỳnh cho biết.

Với các vở diễn được dàn dựng công phu, nội dung hấp dẫn, phù hợp với độ tuổi, tâm lý, thị hiếu thẩm mỹ của trẻ em, chương trình sân khấu thiếu nhi của Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn đã trở thành hoạt động thường niên, có sức ảnh hưởng, lan tỏa rộng rãi, được các bậc phụ huynh, nhà trường, các em thiếu niên, nhi đồng yêu thích, đón đợi, thực sự là “món quà” đặc biệt của tuổi thơ.

Hơn hết, thành công của mỗi vở diễn đã giúp Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng, điểm những gam màu sáng cho đời sống văn hóa nghệ thuật tỉnh nhà, mở rộng không gian văn hóa nghệ thuật dành cho lứa tuổi thiếu nhi. “Các chương trình sân khấu thiếu nhi giúp cho nhà hát luôn sáng đèn. Những chuyến xe chở các em thiếu niên, nhi đồng đến xem biểu diễn tại nhà hát đã góp phần lan tỏa ý nghĩa của chương trình sân khấu thiếu nhi đến cộng đồng. Được biểu diễn và giao lưu cùng các em đã tạo nhiều động lực cho các nghệ sĩ của nhà hát được làm nghề, đam mê với nghề, được giao lưu, biểu diễn, đồng thời truyền tải những thông điệp, những giá trị nhân văn đến thế hệ măng non - “chủ nhân” tương lai của đất nước, đồng thời cũng là tương lai, hy vọng, nguồn lực của sân khấu truyền thống xứ Thanh nói riêng, sân khấu truyền thống Việt nói chung” - NSƯT Vũ Trọng Huỳnh bộc bạch.

Bài và ảnh: Hoàng Linh