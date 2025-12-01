“Zootopia 2” lập kỷ lục phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại

Hãng phim Disney tiếp tục chứng minh sức mạnh của thương hiệu hoạt hình khi “Zootopia 2” (tựa Việt: “ Phi vụ động trời 2 ”) mở màn đầy ấn tượng trong kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn tại Bắc Mỹ, đồng thời thiết lập kỷ lục toàn cầu cho phim hoạt hình có doanh thu ra mắt cao nhất mọi thời đại.

Bộ phim “Zootopia 2” “bỏ túi” 556 triệu USD chỉ sau vài ngày. (Nguồn: Disney)

Trong 5 ngày nghỉ lễ, phần tiếp theo của “thành phố muông thú,” thu về 156 triệu USD tại Mỹ và Canada. Chỉ tính riêng 3 ngày cuối tuần, phim cán mốc 96,8 triệu USD, đưa “Zootopia 2” trở thành một trong những màn ra mắt bùng nổ nhất năm 2025.

Trên toàn cầu, bộ phim “bỏ túi” 556 triệu USD chỉ sau vài ngày - mức doanh thu mở màn lớn thứ tư trong lịch sử điện ảnh và là màn ra mắt quốc tế lớn nhất từ trước đến nay của một phim hoạt hình.

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đóng góp tới 272 triệu USD, chiếm gần 1/2 tổng doanh thu. Đây cũng là phim hoạt hình Hollywood có mở màn lớn nhất mọi thời đại tại thị trường này, vượt kỷ lục của chính “Zootopia” (2016).

Ông Alan Bergman, đồng Chủ tịch Disney Entertainment, gọi đây là “một khoảnh khắc tự hào cho Disney Animation và khởi đầu tuyệt vời cho mùa phim lễ hội."

Ra mắt gần 1 thập kỷ sau phần đầu, “Zootopia 2” đưa khán giả trở lại với cặp đôi thỏ cảnh sát Judy Hopps và chú cáo Nick Wilde trong chuyến phiêu lưu mới tại đại đô thị động vật.

Sở dĩ phần hai tạo nên sức nóng như vậy là bởi bộ phim mang theo đủ ba yếu tố mà khán giả yêu thích: một thế giới động vật mở rộng, câu chuyện chạm đến cảm xúc người lớn lẫn trẻ em, và sự trở lại của cặp đôi “mập mờ” được yêu thích nhất màn ảnh Disney.

Cốt truyện lần này bắt đầu chỉ một tuần sau sự kiện phần đầu. Khi thành phố kỷ niệm 100 năm thành lập, dấu vết của loài bò sát, vốn bị xóa sổ khỏi Zootopia suốt 100 năm bất ngờ xuất hiện.

Judy và Nick bị cuốn vào hành trình điều tra một vụ buôn lậu kỳ lạ, dẫn đến âm mưu đen tối liên quan đến lịch sử của chính thành phố họ đang bảo vệ.

Trên Rotten Tomatoes, phần phim đạt 93% đồng thuận từ giới phê bình. Theo chuyên gia David A. Gross của hãng nghiên cứu Franchise Entertainment Research, doanh thu mở màn của phim vượt xa phần đầu và là minh chứng cho sức sống của thương hiệu trong lòng khán giả toàn cầu.

Trong khi đó, bộ phim nhạc kịch “Wicked: For Good” tiếp tục có tuần chiếu thứ hai thành công, thu về 62,8 triệu USD tại Bắc Mỹ và nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 393 triệu USD.

Câu chuyện trong “Wicked: For Good” tiếp diễn khi Elphaba (Cynthia Erivo) và Glinda (Ariana Grande) bị cuốn vào hai con đường đối nghịch sau những biến cố tại Emerald City. Elphaba bị cả xứ Oz xem là “phù thủy độc ác” trong khi Glinda được tôn vinh như biểu tượng của lòng tốt và trật tự.

Sự xuất hiện của Dorothy - cô gái đến từ Kansas - khiến cục diện tại Oz thay đổi, vô tình đẩy những âm mưu và bí mật lâu nay ra ánh sáng. Để đối mặt với số phận của mình và của cả xứ Oz, Elphaba và Glinda buộc phải đối diện với nhau lần cuối, tìm lại sự thấu hiểu từng gắn kết họ.

Doanh thu mạnh mẽ của “Zootopia 2” cùng “Wicked: For Good” đã biến cuối tuần Lễ Tạ ơn thành điểm sáng hiếm hoi của năm. Tổng doanh thu toàn thị trường trong 5 ngày đạt 290 triệu USD, trong đó 3 ngày cuối tuần đạt 188 triệu USD, mang kỳ vọng cứu vãn 1năm phòng vé trầm lắng.

Doanh thu phòng vé nội địa Mỹ từ đầu năm đến nay đạt 7,8 tỷ USD, tăng nhẹ 1,2% so với năm trước, nhưng vẫn thấp hơn 23% so với mức trước đại dịch COVID-19.

Chuyên gia Paul Dergarabedian của Comscore nhận định thành công của kỳ nghỉ lễ có thể tạo đà tăng trưởng cho giai đoạn cuối năm, nhất là khi “ Avatar: Fire and Ash và Five Nights at Freddy’s 2 ” chuẩn bị ra mắt./.

Danh sách 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. “Zootopia 2” - 96,8 triệu USD

2. “Wicked: For Good” - 62,8 triệu USD.

3. “Now You See Me: Now You Don’t” - 7 triệu USD

4. “Predator: Badlands” - 4,8 triệu USD

5. “The Running Man” - 3,7 triệu USD

6. “Eternity” - 3,2 triệu USD

7. “Rental Family” - 2,1 triệu USD

8. “Hamnet” - 880.000 USD

9. “Sisu: Road to Revenge” - 810.000

10. “Nuremberg” - 749.325 USD.

Theo TTXVN