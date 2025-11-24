Để Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn cho đoàn làm phim quốc tế

Ngày 23/11, trong khuôn khổ Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 24 năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch) phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố tổ chức Hội thảo “Thực trạng và giải pháp thu hút đoàn làm phim đến các địa phương”.

Các diễn giả, chuyên gia trao đổi, đưa ra ý kiến tại Hội thảo ở Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: Thu Hương/ TTXVN)

Tại Hội thảo, các diễn giả, chuyên gia tập trung chia sẻ về kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng môi trường sản xuất phim, chính sách hỗ trợ đoàn làm phim tại các địa phương, liên kết vùng và hợp tác quốc tế trong công nghiệp điện ảnh.

Để thu hút đoàn phim quốc tế, bà Nguyễn Thị Thu Phương, Viện trưởng Viện Văn hóa, Nghệ thuật, Thể thao và Du lịch Việt Nam cho rằng, Việt Nam cần sớm tháo gỡ một loạt vướng mắc liên quan đến cơ chế, chính sách và thuế, đồng thời tăng cường kết nối giữa điện ảnh với du lịch và các loại hình nghệ thuật nhằm tạo sức lan tỏa rộng hơn.

Đối với riêng Thành phố Hồ Chí Minh, theo bà Phương, có thể tham khảo mô hình của Hà Nội vì đó là nơi đã ban hành nghị quyết riêng cho ngành Điện ảnh, từ đó xây dựng một môi trường đầu tư thông thoáng, nuôi dưỡng lực lượng sáng tạo kế cận và hình thành trung tâm sản xuất phim vận hành theo cơ chế một cửa.

Lấy dẫn chứng từ địa phương, ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Huế cho biết tỉnh hiện áp dụng quy trình hỗ trợ rất nhanh gọn cho các đoàn làm phim.

Thủ tục hành chính thường chỉ mất 1-2 ngày, đồng thời hỗ trợ đoàn trong quá trình khảo sát bối cảnh, bảo đảm an ninh, an toàn tại các khu vực di sản khi quay phim.

Ngoài ra, Huế còn phối hợp truyền thông trên các kênh địa phương để giới thiệu hoạt động của đoàn phim và quảng bá hình ảnh điểm đến.

Ở góc độ quốc tế, các chuyên gia đến từ Pháp, Australia và Singapore đều cho rằng, Việt Nam chưa có cơ chế chính sách cho các nhà làm phim, do đó cần sớm xây dựng cơ chế và hình thành một đầu mối liên lạc như nhiều nước đã lập Ủy ban phim (bao gồm phim điện ảnh, truyền hình và quảng cáo).

Nhà sản xuất Andy Ho, Rice Content and Media (đến từ Singapore) đánh giá, Việt Nam sở hữu lợi thế nổi bật về cảnh quan, chi phí và văn hóa, song điều các đoàn phim quan tâm hơn cả là mức độ chuẩn hóa dịch vụ.

Theo ông, nếu Việt Nam xây dựng được hệ thống cung cấp thông tin, đầu mối xử lý thủ tục và dịch vụ sản xuất minh bạch, đồng bộ, thị trường sẽ trở nên hấp dẫn hơn đối với các dự án thương mại lớn.

Trong khi đó, đạo diễn Paul Brenner (đến từ Australia) cho rằng các đơn vị tại Việt Nam cần nâng cao năng lực sản xuất tại chỗ. Bởi nhiều đoàn phim quốc tế muốn làm việc tại Việt Nam nhưng còn e ngại về nguồn nhân lực kỹ thuật, thiết bị chuyên dụng và các tiêu chuẩn phối hợp tại hiện trường.

Việc đầu tư bài bản vào đào tạo, củng cố hệ sinh thái hậu cần, kỹ thuật và thiết lập quy trình làm việc chuyên nghiệp sẽ giúp Việt Nam cạnh tranh ngang tầm với các trung tâm sản xuất trong khu vực.

Trong khuôn khổ Hội thảo lần này cũng ra mắt Cẩm nang “Thành phố Hồ Chí Minh - Điểm đến sản xuất phim.” Đây là hoạt động đầu tiên thể hiện cam kết mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi được Unesco vinh danh là Thành phố Sáng tạo trong lĩnh vực điện ảnh.

Cẩm nang dày 64 trang được in màu, giấy láng, được thiết kế theo chuẩn mực quốc tế với sự tư vấn chuyên môn và hỗ trợ từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, cùng các chuyên gia điện ảnh quốc tế và Thành phố.

Trong số đó, nội dung cẩm nang chia làm 3 chương bằng tiếng Anh chứa đựng nhiều hình ảnh đẹp về Thành phố Hồ Chí Minh cùng các thông tin hữu ích dành cho các đoàn làm phim quốc tế, cung cấp đầy đủ thông tin về bối cảnh, dịch vụ, cơ sở hạ tầng, quy trình hỗ trợ, hệ thống liên lạc và các nguồn lực sẵn sàng phục vụ sản xuất phim tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cẩm nang này không chỉ mang giá trị thực tiễn đối với các đoàn làm phim, mà còn là bước đầu tiên trong hành trình xây dựng Thành phố trở thành một trung tâm sản xuất phim năng động, hiệu quả và mang tầm khu vực.

Ông Paul Abela, Tùy viên nghe nhìn Đại sứ quán Pháp cho rằng cuốn cẩm nang khi ra mắt sẽ giúp các nhà làm phim có cái nhìn rõ ràng hơn về việc sản xuất phim ở Việt Nam.

Theo ông Paul Abela, điện ảnh có vai trò quan trọng trong sự kết nối giữa hai quốc gia Pháp-Việt Nam. Trong số đó, ngành công nghiệp điện ảnh Pháp đã có nhiều kinh nghiệm, có những liên hoan phim nổi tiếng thế giới và khu vực. Việc Đại sứ quán Pháp tham gia soạn thảo cẩm nang sẽ giúp truyền tải những kinh nghiệm này đối với Thành phố Hồ Chí Minh./.

Theo TTXVN