Không khí lễ hội ngập tràn, “Zootopia 2” tái chiếm vị trí quán quân

Sân khấu điện ảnh toàn cầu đang ngập tràn không khí lễ hội, và tâm điểm của sự hân hoan không gì khác chính là bộ phim hoạt hình hài hước “Zootopia 2” của The Walt Disney Co.

Bộ phim “Zootopia 2” “bỏ túi” 556 triệu USD chỉ sau vài ngày. (Nguồn: Disney)

Tác phẩm đã chính thức tái chiếm vị trí quán quân tại phòng vé Bắc Mỹ, mang về 26,3 triệu USD trong tuần công chiếu thứ ba.

Không chỉ thống trị thị trường nội địa, “Zootopia 2” đã trở thành tác phẩm thứ hai của Hollywood trong năm 2025 vượt qua cột mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu. Tổng doanh thu toàn cầu hiện đã lên đến 1,14 tỷ USD, một thành tích khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ.

Đặc biệt, “Zootopia 2” đã đạt được thành công rực rỡ tại Trung Quốc, thu về 502,4 triệu USD, củng cố vị thế là một trong những bộ phim Hollywood thành công nhất tại đất nước tỷ dân trong nhiều năm qua.

Cùng với “người bạn” hoạt hình khác là “Lilo & Stitch” (1,04 tỷ USD), “Zootopia 2” đã góp phần mang lại nụ cười rạng rỡ cho các hãng phim Hollywood. Dù vậy, kỷ lục doanh thu năm 2025 vẫn thuộc về niềm tự hào châu Á, bom tấn Trung Quốc “Ne Zha 2” với con số “khủng” gần 2 tỷ USD chỉ riêng tại thị trường Trung Quốc.

Trong tuần qua, dù không có nhiều tác phẩm mới ra mắt đáng chú ý (trước khi “Avatar: Fire and Ash” chính thức đổ bộ), nhưng cuộc cạnh tranh giữa các bộ phim top đầu vẫn diễn ra sôi nổi.

Bộ phim kinh dị “Five Nights at Freddy’s 2” vẫn giữ được sức nóng với 19,5 triệu USD trong tuần thứ hai. Dù có sự giảm sút doanh thu 70% so với tuần đầu, tổng doanh thu nội địa đạt 95,5 triệu USD là một thành công lớn cho Blumhouse Productions, tiếp tục củng cố “đế chế” phim kinh dị lợi nhuận của họ.

Tuy nhiên, không phải tất cả các phòng vé đều rộn ràng. Tác phẩm mới được mong chờ “Ella McCay”, đánh dấu sự trở lại của đạo diễn lừng danh James L. Brooks sau 15 năm, lại có một màn ra mắt “kém duyên” khi chỉ thu về vỏn vẹn 2,1 triệu USD.

Bộ phim hài kịch chính trị với kinh phí 35 triệu USD này dường như không chinh phục được khán giả hiện tại, nhận về đánh giá thấp từ giới phê bình, cho thấy khán giả dịp cuối năm có xu hướng ưu tiên những bộ phim giải trí bùng nổ hơn.

Với doanh thu phòng vé năm 2025 gần như ngang bằng với năm 2024, Hollywood đang đặt trọn niềm tin vào mùa nghỉ lễ sôi động nhất trong năm để kết thúc năm 2025 một cách hoành tráng.

Hàng loạt “bom tấn” và tác phẩm giải trí hứa hẹn sẽ khuấy động rạp chiếu, gồm “Avatar: Fire and Ash” , “The SpongeBob Movie: Search for SquarePants”, “Marty Supreme” , “Anaconda” và "Song Sung Blue."

Mùa điện ảnh cuối năm đang mở ra một bức tranh đầy màu sắc và tiếng cười. Hãy cùng chờ đón xem những bộ phim nào sẽ tiếp tục mang lại niềm vui và tiếng cười rạng rỡ nhất cho khán giả toàn cầu. Danh sách 10 phim ăn khách nhất tại Bắc Mỹ cuối tuần qua:

1. “Zootopia 2” - 26,3 triệu USD

2. “Five Nights at Freddy’s 2” - 19,5 triệu USD

3. “Wicked: For Good” - 8,6 triệu USD

4. “Dhurandhar” - 3,5 triệu USD

5. “Now You See Me: Now You Don’t” - 2,4 triệu USD

6. “Jujutsu Kaisen: Execution” - 2,1 triệu USD

7. “Ella McCay" - 2,1 triệu USD

8. “Dr. Seuss' How the Grinch Stole Christmas” (2000) - 1,9 triệu USD

9. “Eternity” - 1,8 triệu USD

10. “Hamnet” - 1,5 triệu USD./.

Theo TTXVN