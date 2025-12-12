Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Văn hóa - Giải trí

“Phù du là danh từ hay tính từ?”

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Vua Tiếng Việt đưa ra câu hỏi “Phù du là danh từ hay tính từ?”. Người chơi trả lời “tính từ”, nhưng không được chấp nhận và đáp án của Chương trình là “danh từ”. Đây là một câu hỏi không chính xác, bởi tùy ngữ cảnh mà “phù du” có thể ở vị trí danh từ hoặc tính từ.

“Phù du là danh từ hay tính từ?”

Vua Tiếng Việt đưa ra câu hỏi “Phù du là danh từ hay tính từ?”. Người chơi trả lời “tính từ”, nhưng không được chấp nhận và đáp án của Chương trình là “danh từ”. Đây là một câu hỏi không chính xác, bởi tùy ngữ cảnh mà “phù du” có thể ở vị trí danh từ hoặc tính từ.

“Phù du là danh từ hay tính từ?”

Phù du 蜉蝣 là từ Việt gốc Hán, được Hán ngữ đại từ điển giảng 4 nghĩa:

  1. Tên một loại côn trùng. Ấu trùng sống trong nước, khi trưởng thành có màu lục nâu, bốn cánh, vòng đời cực ngắn.

  2. Ví sự sống bé nhỏ, ngắn ngủi.

  3. Ví kẻ nông nổi, thiển bạc; hoặc văn từ phù phiếm.

  4. Như “浮蟻 ” – bọt nổi trên mặt rượu.

Trong tiếng Việt, phù du theo nghĩa gốc là danh từ. Ví dụ: Người đời như bóng phù du/ Sớm còn tối mất công phu lỡ làng; Kiến bò miệng chén bao lâu/ Phù du lướt gió, kiến bâu miệng hùm - Ca dao). “Phù du” ở đây chỉ loài côn trùng có vòng đời ngắn ngủi và nó được đem ra để ví với cuộc đời con người.

Tuy nhiên, theo nghĩa chuyển, thì phù du lại là tính từ với nghĩa ngắn ngủi, tạm bợ, không gắn trực tiếp với con phù du nữa. Ví dụ: Người đời như cảnh phù du/ Sớm còn tối mất công phu lỡ làng - Ca dao; Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy/ Cảnh phù du trông thấy mà đau - Cung oán ngâm khúc; Ba vạn sáu ngàn ngày là mấy/ Cảnh phù du trông thấy cũng nực cười - Cao Bá Quát).

Vì sao Chương trình lại đưa ra câu hỏi “Phù du là danh từ hay tính từ?” và đáp án của Chương trình là “danh từ”? Theo chúng tôi, có lẽ người làm chương trình đã căn cứ vào cuốn Từ điển tiếng Việt (Hoàng Phê chủ biên, bản Viện Ngôn ngữ). Đây là cuốn từ điển Vua Tiếng Việt dùng để tham khảo và luôn đem ra giới thiệu với khán giả mỗi tuần lên sóng. Mục “phù du”, từ điển này chỉ giảng duy nhất nghĩa gốc: “d. Sâu bọ cánh màng có ấu trùng sống ở nơi nước chảy, dạng trưởng thành chỉ sống trong một thời gian rất ngắn trên không”.

Tuy nhiên, chúng tôi lại phải nhắc lại rằng, với một từ ngữ nào đó, nếu từ điển không thu thập, không có nghĩa là trong thực tế không có; và cuốn từ điển này không có, không có nghĩa là mọi cuốn từ điển khác cũng không có.

Về phương diện thực tế, thì “phù du” ở vị trí tính từ đã được chúng tôi dẫn chứng trên đây. Điều đó cho thấy tính từ phù du mặc nhiên tồn tại trong đời sống ngôn ngữ mà không cần biết từ điển có ghi nhận hay không.

Về phương diện từ điển học, cuốn Từ điển tiếng Việt mà Vua Tiếng Việt dùng để tham khảo không ghi nhận “phù du” với vai trò là tính từ, nhưng nhiều cuốn khác thì ghi nhận rất rõ ràng cả “danh từ” và “tính từ”, thậm chí là cả ở vị trí “động từ”:

- Đại từ điển tiếng Việt (Nguyễn Như Ý chủ biên) mục “phù du” giảng hai nghĩa: “I dt. Sâu bọ nhỏ, có cánh bay được, sống ở dưới nước thời gian rất ngắn. • II tt. Ngắn ngủi (cuộc đời): Cảnh phù du trông thấy mà đau (Cung oán ngâm khúc)”.

- Việt Nam tự điển (Lê Văn Đức): “phù du • đt. Đi chơi phiếm. • dt. (động): Con vờ, loại côn - trùng có cánh hay đậu trên mặt nước chỉ sống trong vài giờ: Kiến bò miệng chén bao lâu, Phù - du lướt gió, ruồi bu miệng hùm (CD). • tt. (B) Ngắn - ngủi, trong chốc - lát: Cảnh phù - du, kiếp phù - du, phút phù - du”.

Như vậy, đáng ra câu hỏi phải là: Trong nghĩa gốc, “phù du” thuộc từ loại nào?; hoặc Trong câu “Người đời như bóng phù du”, thì “phù du” là danh từ hay tính từ?.v.v. Còn đưa ra câu hỏi “Phù du là danh từ hay tính từ?” mà không gắn với ngữ cảnh, thì đây là một câu hỏi sai nên trả lời là “danh từ” hay “tính từ” đều không chính xác.

Mẫn Nông (CTV)

Từ khóa:

#Tiếng việt #Chương trình #Người chơi #Côn trùng #Cuộc đời #Con người #Cung #Việt nam #Khán giả #Đời sống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Traveloka hé lộ Top những resort 5 sao sang trọng, hiện đại bậc nhất tại Đà Nẵng

Traveloka hé lộ Top những resort 5 sao sang trọng, hiện đại bậc nhất tại Đà Nẵng

Văn hóa - Giải trí
Đà Nẵng với biển xanh, núi Ngũ Hành Sơn hùng vĩ và con người thân thiện, mến khách, từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch hàng đầu Việt Nam. Sự kết hợp giữa thiên nhiên tuyệt đẹp và dịch vụ sang trọng khiến thành phố biển này trở thành lựa chọn lý tưởng cho những kỳ nghỉ đẳng...
[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở

[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở

Văn hóa - Giải trí
(Baothanhhoa.vn) - Có rất nhiều thứ được chắt chiu và cất giữ để rồi thức dậy ru lòng người khi đông về. Có lẽ thế mà tản văn “Vị bùi thơm ấm ngày gió trở” của tác giả Mộc Nhiên dịu dàng và ấm êm ngay từ tiêu đề. Bằng lối viết mộc mạc chân thành nhưng câu chữ của chị...
Phú Quốc đón chuyến bay thẳng mới từ Ấn Độ, mở màn làn sóng du khách từ đất nước tỷ dân

Phú Quốc đón chuyến bay thẳng mới từ Ấn Độ, mở màn làn sóng du khách từ đất nước tỷ dân

Văn hóa - Giải trí
Rạng sáng 10/12/2025, Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc đón hơn 180 du khách Ấn Độ trên chuyến bay thẳng mới từ New Delhi, mở màn cho loạt chặng bay nối hai điểm đến trong thời gian tới. Hàng loạt trải nghiệm hấp dẫn, không đâu có như pháo hoa hàng đêm, cáp treo dài nhất thế...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh