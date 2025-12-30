Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ khách du lịch dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý điểm đến, nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an ninh, an toàn và quyền lợi của du khách trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Thành Nhà Hồ - điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Yến Vi

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa ban hành Văn bản số 3102/CDLQGVN-VP gửi Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc chuẩn bị các điều kiện phục vụ khách du lịch trong dịp Tết Dương lịch 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các địa phương chỉ đạo tổ chức các sự kiện văn hóa, lễ hội, nghệ thuật, du lịch đặc sắc, phù hợp với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh; qua đó thu hút khách du lịch, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, sản phẩm và dịch vụ du lịch của địa phương và đất nước.

Cùng với đó, các địa phương tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, quản lý điểm đến; thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng kinh doanh dịch vụ tại các cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở vui chơi giải trí, vận chuyển khách và hoạt động hướng dẫn viên; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, an toàn cho khách du lịch; phối hợp với các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như trộm cắp, lừa đảo, đeo bám, gây phiền hà, không niêm yết hoặc bán không đúng giá niêm yết.

Sở Du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các địa phương chỉ đạo ban quản lý khu, điểm du lịch và các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch chủ động xây dựng phương án phục vụ khách trong dịp Tết, bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa, thực phẩm; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường; bố trí lực lượng hướng dẫn, hỗ trợ, kịp thời tiếp nhận và xử lý phản ánh của du khách.

Các đơn vị kinh doanh du lịch được yêu cầu niêm yết và bán đúng giá, tuyệt đối không nâng giá, ép giá, “chặt chém” du khách; nâng cao chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ; công khai đường dây nóng tiếp nhận, hỗ trợ và giải quyết phản ánh của người dân, doanh nghiệp, du khách trước, trong và sau các kỳ nghỉ Tết.

Đồng thời, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh việc không quảng cáo sai sự thật, gây nhầm lẫn hoặc phóng đại về chất lượng, xuất xứ sản phẩm, dịch vụ du lịch; các tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

LP (Nguồn Bộ VHTT&DL)