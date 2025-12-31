[Podcast Tản văn]: Bờ mương xanh ký ức
(Baothanhhoa.vn) - Giữa đồng ruộng mênh mông, những bờ mương nhỏ len lỏi như những đường chỉ mềm vẽ nên dáng hình làng quê. Dòng nước ấy, tưởng chỉ lặng lẽ chảy qua ruộng đồng, mà kỳ thực đã chảy qua bao tháng năm đời người, lặng thầm nuôi dưỡng hồn quê. Mời các bạn cùng tìm về mạch hồn làng quê qua tản văn “Bờ mương xanh ký ức” của tác giả Nhất Mạt Hương qua giọng đọc Tuấn Tú, để được lắng lòng trong một miền bình yên không tuổi. Bởi đúng như có người từng nói, thời gian có thể làm phai mờ năm tháng, nhưng không thể xóa đi những điều từng làm ấm lòng ta.
