Thư Chúc Mừng Năm Mới

Nhân dịp năm mới 2026 và đón Xuân Bính Ngọ, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa trân trọng gửi đến các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, các gia đình liệt sĩ, người có công với nước, đồng bào, chiến sĩ, cán bộ, đảng viên, các chức sắc tôn giáo, cộng đồng doanh nghiệp, những người con quê hương Thanh Hóa đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài; bạn bè quốc tế, người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Thanh Hóa lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; song, với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và sự nỗ lực, quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, Thanh Hóa đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP ước đạt 8,27%; thu ngân sách Nhà nước ước đạt 55 nghìn tỷ đồng, vượt mục tiêu Trung ương giao và tiếp tục dẫn đầu khu vực Bắc Trung bộ. Môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh; công nghiệp, thương mại, dịch vụ duy trì đà tăng trưởng. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ; các chính sách an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, hiệu quả; đời sống Nhân dân không ngừng được nâng lên. Tỉnh đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp hàng chục nghìn hộ gia đình có mái ấm kiên cố, ổn định, an toàn. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng; Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức thành công, tạo dấu mốc chính trị quan trọng, định hướng rõ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai kịp thời, nghiêm túc, đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, tạo động lực mới cho sự phát triển của tỉnh.

Bước sang năm 2026 - năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tiếp tục phát huy cao độ truyền thống đoàn kết, cách mạng của quê hương; nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo; chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo, quyết tâm hiện thực hóa khát vọng xây dựng quê hương Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Chúc mọi người, mọi nhà mạnh khỏe, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.

Mừng xuân mới, khí thế mới, quyết tâm mới, thắng lợi mới!

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 01 năm 2026

TỈNH ỦY, HĐND, UBND, ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM TỈNH THANH HÓA