Doanh nghiệp lữ hành có khách du lịch trốn ở lại nước ngoài sẽ bị phạt tiền

Nghị định 348 sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước.

Hành khách xếp hàng làm thủ tục xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) theo quy định.

Chính phủ ban hành Nghị định số 348/2025/NĐ-CP ngày 30/12/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2019/NĐ-CP ngày 21/5/2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 129/2021/NĐ-CP.

Điều chỉnh mức phạt vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ lữ hành

Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 21 của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP, tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; tổ chức, môi giới, giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác ở lại nước ngoài hoặc qua lại biên giới quốc gia trái phép nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; giúp sức, xúi giục, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh, ở lại Việt Nam trái phép bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Nghị định 348/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung mức phạt đối với hành vi để khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép tại điểm c khoản 13 Điều 7 Nghị định số 45/2019/NĐ-CP theo hướng quy định hành vi và mức phạt tiền thống nhất với hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 9 Điều 21 của Nghị định số 282/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống bạo lực gia đình.

Quy định này nhằm bảo đảm quyền lợi cho doanh nghiệp và lợi ích của nhà nước trong trường hợp có hành vi vi phạm xảy ra, đồng thời bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật và cũng là biện pháp quản lý nhà nước khi pháp luật về du lịch chưa quy định các biện pháp cụ thể để xảy ra hành vi vi phạm (khách du lịch trốn ở lại nước ngoài hoặc trốn ở lại Việt Nam trái phép).

Sửa quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính

Nghị định số 348/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi thẩm quyền xử phạt của các chức danh thuộc các lực lượng: Thanh tra Hàng hải Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Quản lý thị trường, Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển, Công an nhân dân.

Theo quy định mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố có quyền: Phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 50 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Đồng thời, Nghị định số 348/2025/NĐ-CP còn bổ sung thêm thẩm quyền xử phạt của: Thủ trưởng cơ quan thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước theo chuyên ngành, lĩnh vực; Cảng vụ hàng hải, Cảng vụ đường thủy. Cụ thể:

Giám đốc Khu quản lý đường bộ thuộc Cục Đường bộ Việt Nam; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Bắc; Chi cục trưởng Chi cục Hàng hải và Đường thủy phía Nam có quyền: Phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Giám đốc các Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Sở Xây dựng; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam thành lập; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam thành lập; Trưởng đoàn kiểm tra do Cục trưởng Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam thành lập có quyền: Phạt tiền đến 40 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn...

Trưởng đại diện Cảng vụ hàng hải, Trưởng đại diện Cảng vụ đường thủy có quyền: phạt tiền đến 12,5 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 25 triệu đồng...

Giám đốc Cảng vụ hàng hải, Giám đốc Cảng vụ đường thủy có quyền: Phạt tiền đến 25 triệu đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật vi phạm hành chính...

Nghị định số 348/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2026.

