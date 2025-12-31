Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni trên đỉnh Bà Đen đón khách tham quan, chiêm bái kể từ 1/1/2026

Ngày 29/12/2025 (nhằm ngày 10/11 năm Ất Tỵ), Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đã diễn ra trang trọng, tôn nghiêm tại núi Bà Đen (Tây Ninh), với sự tham dự của hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử.

Ngay sau lễ an vị, Tôn tượng “Đức Phật đến từ quá khứ” sẽ chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026.

Lễ An vị được tổ chức dưới sự chủ trì của Giáo hội Phật giáo Việt Nam – do Thượng Tọa Thích Thanh Phong - Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng ban Kinh Tế Tài Chính Trung Ương GHPGVN làm trưởng Ban tổ chức.

Buổi lễ cũng đã vinh dự có sự quang lâm chứng minh của Trưởng lão Hoà thượng Viên Minh - Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN; Trưởng lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn - Phó Pháp Chủ HĐCM GHPGVN, Chủ Tịch Hội đồng trị sự GHPGVN; Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu - Uỷ viên Thường trực HĐCM - Phó Chủ tịch TT HĐTS GHPGVN; TT Thích Quảng Tâm - Uỷ viên HĐTS - Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Tây Ninh. Cùng với đó là hơn 450 Hoà thượng, chư tôn giáo phẩm Thành viên Hội đồng Chứng minh, Ban Trị sự GHPGVN và GHPGVN tỉnh Tây Ninh và các hòa thượng, tăng, ni, sư thuộc GHPGVN trên khắp cả nước.

Lễ An vị Tôn tượng Câu Na Mâu Ni Phật tại Núi Bà Đen.

Trong khuôn khổ buổi lễ, nhiều nghi thức trang trọng như niệm Phật cầu gia hộ, sái tịnh khai quang an vị, tụng kinh chúc phúc... đã được thực hiện cùng với lễ dâng hoa đăng thiêng liêng nhằm lan toả năng lượng thiện lành và hồi hướng cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, làm nên khoảnh khắc thiêng liêng trên đỉnh núi thiêng huyền thoại.

Nghi thức thả hoa đăng.

Tọa lạc tại nơi cao nhất trên đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được chế tác bằng đồng đỏ, bề mặt sơn nhũ vàng 24k. Tôn tượng có chiều cao 7,2m, được tạo tác với tư thế ngồi kiết già trên đài sen đặt giữa mặt hồ Ưu đàm lung linh sen vàng. Tay phải Đức Phật thủ ấn giáo hoá tượng trưng cho giai đoạn thuyết giảng trong cuộc đời Đức Phật; tay trái nâng quả sung – hình ảnh gắn liền với hành trình giác ngộ dưới gốc cây Ưu Đàm.

Buổi lễ có sự tham dự của hơn 450 hòa thượng, tăng ni và Phật tử.

Bao quanh tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni là Thác Ưu Đàm cao 12m, đường kính 50m, được dựng từ 32 cột vàng, tượng trưng cho 32 tướng tốt của Đức Phật. Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật tỏa khắp muôn nơi, Thác Ưu Đàm tỏa sáng ánh vàng, tạo điểm nhấn rực rỡ trên đỉnh núi thiêng. Nước từ thác đổ xuống hồ Ưu Đàm, tạo nên một không gian thiêng liêng huyền diệu, tượng trưng cho cát tường, thịnh vượng và tài lộc rải khắp nhân gian.

Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN.

Theo Hoà thượng Thích Thanh Nhiễu – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Trung ương GHPGVN, Tôn tượng có dáng ngồi uy nghiêm dưới gốc cây sung với tuổi đời nhiều thập kỷ mang nhiều hàm ý sâu sắc và nhân văn. Nhưng trên hết đó là hướng con người đến những nỗ lực kiến tạo nên các giá trị sống an vui, viên mãn và thánh thiện. “Lễ An vị Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình làm đẹp và nâng cao những giá trị ngàn đời mà vùng đất linh thiêng – núi Bà Đen đã để lại cho nhân loại. Qua đó, nuôi dưỡng niềm tin và làm chỗ dựa tinh thần cho bà con nhân dân địa phương cũng như du khách gần xa” – Hoà thượng cho biết.

Núi Bà Đen là nơi hiếm hoi an vị kim thân Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Thanh Cường)

Đến nay tại Việt Nam, núi Bà Đen là nơi hiếm hoi an vị kim thân Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - vị Phật thứ 5 trong 7 vị Phật quá khứ, và là vị Phật thứ 2 trong 5 vị Phật hiền kiếp. Tương truyền, vào ngày Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni giáng sinh, một cơn mưa vàng rơi xuống, vì vậy ngài được gọi là Kanakagamana (theo tiếng Phạn có nghĩa là “Vị Phật mang đến sự Hoàng kim”).

Theo Huyền Trang (cao tăng và dịch giả Trung Quốc nổi tiếng với tên Đường Tam Tạng), xá-lợi của Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được lưu giữ trong một bảo tháp ở Nigali Sagar, nơi hiện nay là quận Kapilvastu ở miền Nam Nepal.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tạo tác bên gốc sung cổ có tuổi đời nhiều thập kỷ, soi bóng xuống hồ Ưu đàm.

Kinh Phật chép rằng, Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni chứng ngộ dưới gốc cây Udumbara (Ưu đàm) - tên tiếng Phạn của cây, hoa, quả sung, đồng thời là một loài hoa thần thoại trong Phật giáo. Hoa Ưu đàm mang ý nghĩa là “hoa mang điềm lành từ thiên thượng”, được cho là 3.000 năm mới nở một lần và chỉ xuất hiện khi Đức Phật hoặc Vua Luân Vương ra đời.

Tại đỉnh núi Bà Đen, Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni được tạo tác bên gốc sung cổ có tuổi đời nhiều thập kỷ, soi bóng xuống hồ Ưu đàm, gợi nhắc hành trình giác ngộ của Ngài và niềm tin về phước báu, điềm lành của Đức Phật sẽ ban phát cho muôn loài.

Lấy cảm hứng từ hào quang của Đức Phật tỏa khắp muôn nơi, Thác Ưu Đàm tỏa sáng ánh vàng, tạo điểm nhấn rực rỡ trên đỉnh núi thiêng.

Cùng với tôn tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn biểu tượng của lòng từ bi, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc tượng trưng cho hạnh hỷ xả, tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni biểu trưng cho an lạc, cát tường, núi Bà Đen giờ đây đã hội đủ tam Phật từ Quá khứ đến Hiện tại và Tương lai. Theo đó, đức Quán Thế Âm Tây Bổ Đà Sơn là hiện thân của Hiện tại, đức Phật vị lai (Phật của tương lai) là Đức Di Lặc và Đức Phật quá khứ được an vị tại vị trí cao nhất của đỉnh núi thiêng là Đức Câu Na Hàm Mâu Ni.

Tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni sẽ chính thức đón khách tham quan chiêm bái từ ngày 01/01/2026, đưa hành trình du ngoạn Núi Bà Đen của mọi du khách thêm thập toàn viên mãn. Đó sẽ là một hành trình đi từ quá khứ tới hiện tại và tương lai, để đón nhận đủ đầy từ bi, hỷ xả và an lạc cát tường trên đỉnh thiêng Nam Bộ.

NL