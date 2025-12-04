Phòng, chống khai thác IUU - nhiệm vụ không ngừng nghỉ

Với mục tiêu gỡ “thẻ vàng” mà Ủy ban châu Âu (EC) đang áp dụng đối với thủy sản Việt Nam, thời gian qua, các đơn vị thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương triển khai rà soát, quản lý, theo dõi, kiểm soát, giám sát chặt chẽ tàu cá đánh bắt tại các vùng biển. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về khai thác thủy sản.

Để tăng hiệu quả công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), từ đầu năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh đã xây dựng kế hoạch, xác định các nhiệm vụ, giải pháp và phân công các cơ quan, đơn vị quyết tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ này đạt hiệu quả cao nhất. Các đơn vị chủ động phối hợp với các lực lượng trao đổi thông tin, thông báo tình hình, điều tra, xác minh tàu cá ngư dân khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành nghiêm các quy định khi đánh bắt trên biển; không tiếp tay cho hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại; vận động 100% chủ tàu, thuyền trưởng ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và 100% tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình.

Không chỉ tập trung kiểm tra, kiểm soát, Đồn Biên phòng Sầm Sơn còn chú trọng quản lý cơ sở dữ liệu và khai thác hiệu quả phần mềm quản lý tàu cá. Các điện, văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được quán triệt và thực hiện nghiêm túc; kế hoạch tháng cao điểm chống khai thác IUU được xây dựng bài bản, triển khai đồng bộ, mang lại hiệu quả thiết thực. Nhận thức rõ tuyên truyền là “chìa khóa” tạo nên sự đồng thuận của ngư dân, Đồn Biên phòng Sầm Sơn đã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan chuyên môn đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Từ đầu năm đến nay, đơn vị tuyên truyền hàng chục buổi cho các chủ phương tiện và thuyền viên về phòng, chống khai thác IUU; phối hợp tổ chức cấp phát áo phao, tờ rơi tuyên truyền về chống khai thác IUU cho ngư dân. Tuy nhiên, theo đánh giá của đơn vị, vẫn còn một bộ phận ngư dân nhận thức chưa đầy đủ, đôi khi tắt thiết bị giám sát hành trình hoặc khai thác sai vùng, tuyến, nghề đăng ký. Công tác trao đổi thông tin từ xa giữa các lực lượng chức năng với tàu hoạt động xa bờ đôi lúc còn hạn chế; một số phương tiện nằm bờ do không đủ điều kiện chuyển đổi nghề, ảnh hưởng đến đời sống ngư dân. Những vấn đề đó đang được đơn vị phối hợp cùng chính quyền tìm biện pháp tháo gỡ, hỗ trợ phù hợp, đảm bảo an sinh, ổn định sản xuất.

Trung tá Nguyễn Đình Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sầm Sơn cho biết: “Thực hiện đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn các hành vi khai thác thủy sản bất hợp pháp, đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý phương tiện có các hành vi vi phạm như ghi sai số đăng ký tàu cá, không duy trì thiết bị giám sát hành trình... Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tống đạt các quyết định phạt vi phạm hành chính đối với chủ sở hữu các phương tiện có hành vi vi phạm. Đồn Biên phòng Sầm Sơn tiếp tục xác định phương châm “Kiên trì tuyên truyền, kiên quyết kiểm soát, chủ động phối hợp”; tập trung duy trì nghiêm chế độ, nền nếp công tác kiểm soát, kiên quyết không cho người và phương tiện ra khơi nếu chưa đủ thủ tục, giấy tờ và trang thiết bị an toàn".

Toàn tỉnh hiện có 6.315 tàu cá, trong đó có 1.041 tàu có chiều dài từ 15m trở lên thường xuyên hoạt động vùng khơi. Đây cũng là nhóm tàu có yêu cầu quản lý, giám sát chặt chẽ về IUU. Trong đợt cao điểm này, BĐBP tỉnh triển khai 3 tổ công tác tại các địa bàn trọng điểm gồm: Đa Lộc, Hoằng Trường, Sầm Sơn, Hải Hòa và Nghi Sơn; huy động 7 tàu biên phòng, 9 xuồng và ca nô phối hợp với lực lượng kiểm ngư, công an, ban quản lý cảng cá tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, kể cả đình chỉ hoạt động hoặc thu hồi giấy phép. Cũng trong dịp cao điểm này, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Nghi Sơn và Hải đội 2 phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, phát hiện tàu TH 91141 TS và TH 92075 TS của ngư dân phường Hải Bình tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình và ghi sai số đăng ký tàu. Lực lượng liên ngành lập biên bản về hành vi vi phạm, bàn giao cho đơn vị biên phòng điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Qua kiểm đếm, xác minh, lực lượng chức năng tiến hành dán biển “Cấm đi khai thác” đối với 132 tàu cá không đủ điều kiện khai thác và yêu cầu chủ sở hữu phương tiện ký cam kết để phương tiện nằm bờ.

Đại tá Lê Văn Nam, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết: “Để góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC, thời gian tới, BĐBP tập trung lực lượng, phương tiện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Bộ Tư lệnh BĐBP, UBND tỉnh về chống khai thác IUU. Bên cạnh đó, rà soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, tập trung làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại các trạm kiểm soát biên phòng; ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài; làm tốt công tác chuẩn bị phục vụ đoàn kiểm tra của EC. Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền đến chủ tàu và ngư dân về tính cấp thiết trong chống khai thác IUU, vận động ngư dân ký cam kết không vi phạm các quy định hiện hành”.

Bằng cách làm kiên trì, mềm dẻo và hiệu quả, cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh đang góp phần tạo dựng nền tảng vững chắc cho mục tiêu gỡ “thẻ vàng” của EC, đồng thời lan tỏa thông điệp về một Việt Nam có nghề cá trách nhiệm, hiện đại và bền vững. Tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” được thể hiện sinh động qua từng việc làm cụ thể của người lính biên phòng, vững vàng nơi tuyến đầu bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo, đồng thời đồng hành cùng ngư dân trên mỗi chuyến ra khơi, hướng dẫn khai thác hải sản hợp pháp, bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Bài và ảnh: Hoàng Lan