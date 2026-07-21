Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH sẵn sàng phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn mùa mưa bão

Bước vào mùa mưa bão 2026, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) (PC07), Công an tỉnh đã xây dựng chi tiết các phương án và từng bước nâng cao năng lực CNCH, ứng phó thiên tai, hỗ trợ Nhân dân trong mùa mưa bão.

Cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 6 bảo dưỡng, vận hành các trang thiết bị.

Phụ trách các xã miền núi thuộc các huyện Ngọc Lặc, Lang Chánh và Cẩm Thủy cũ - địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão hàng năm nên hằng ngày, các cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (CC&CNCH) khu vực 6 thường xuyên kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng phương tiện, các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công tác tìm kiếm cứu nạn (TKCN). Trung tá Phạm Huy Hoàng, Đội trưởng Đội CC&CNCH khu vực 6, cho biết: “Để chủ động ứng phó trong mùa mưa bão, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống thiên tai và TKCN. Đồng thời kiểm tra, đánh giá tình trạng hoạt động của trang thiết bị phục vụ công tác CNCH khi có yêu cầu. Đội còn thường xuyên tổ chức cho CBCS tập luyện nâng cao năng lực, trình độ, kỹ năng tìm kiếm cứu nạn, sử dụng các trang thiết bị, phương tiện được trang cấp để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao”.

Đội CC&CNCH khu vực 6 hiện có 26 CBCS, có 2 xe chữa cháy, 1 xe bồn tiếp nước, 1 xe bán tải chở phương tiện, 1 xuồng nhôm công suất 40CV, 1 máy bơm chữa cháy, 1 xe đèn chiếu sáng di động và các vật tư, trang thiết bị phương tiện CNCH khác. Đây là những phương tiện đặc thù, có tần suất sử dụng cao, phục vụ đắc lực nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trên địa bàn.

Thượng tá Lê Như Cường, Phó trưởng Phòng PC07 cho biết: “Trước yêu cầu ngày càng cao thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn PCCC&CNCH trong tình hình mới, chúng tôi duy trì, thực hiện nghiêm túc chế độ bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chủ động kiểm tra, sửa chữa các sự cố, hư hỏng để bảo đảm phương tiện phục vụ tốt công tác thường trực sẵn sàng CC&CNCH. Ngay trong trụ sở đơn vị, các phương tiện xe, máy bơm chữa cháy... được đặt trong gara có mái che. Các trang thiết bị, phương tiện CC&CNCH được bảo quản trong kho, sắp xếp gọn gàng, khoa học. Việc xuất, nhập phương tiện được thực hiện nghiêm túc, bảo đảm, công tác sửa chữa, bảo dưỡng được thực hiện đúng quy định, đảm bảo chất lượng”.

Ngoài chuẩn bị sẵn sàng về phương tiện và các trang thiết bị, đơn vị đã bám sát thông tin của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia để xác định các khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai, từ đó xây dựng các phương án huấn luyện, diễn tập. Đồng thời thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để CBCS sẵn sàng tham gia và hoàn thành nhiệm vụ khi có thiên tai, bão lũ xảy ra.

Tại các khu vực trọng điểm xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đơn vị xây dựng phương án cụ thể, các tình huống giả định để diễn tập. Đồng thời phối hợp với công an các xã ở khu vực trọng điểm tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp Nhân dân về nguy cơ và cách phòng, chống tai nạn gây ra. Tổ chức rà soát, nắm bắt số hộ, nhân khẩu sinh sống ở các vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề do thiên tai, từ đó phối hợp xây dựng phương án di dời và cung cấp lương thực, thực phẩm khi có tình huống khẩn cấp.

Theo dự báo, mưa bão ngày càng diễn biến phức tạp, khó lường, Phòng PC07 đã và đang triển khai quyết liệt các phương án, duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban, ứng trực, quân số thường trực chiến đấu, sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ” và nguyên tắc “Ba sẵn sàng”, sẵn sàng xử lý, ứng phó với các tình huống.

Bài và ảnh: Tiến Đông