Xã Quảng Ninh tổng kết hoạt động hè năm 2026

Xã Quảng Ninh vừa tổ chức tổng kết hoạt động hè năm 2026 và Hội thi văn nghệ thanh thiếu niên hè năm 2026; đồng thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ban Tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động hè năm nay là Hội thi văn nghệ Thanh thiếu niên hè năm 2026. Năm nay, xã có 11 thôn tham gia với 22 tiết mục được dàn dựng công phu, đa dạng về nội dung và hình thức. Mỗi tiết mục mang một màu sắc riêng, nhưng đều thể hiện sự nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần đoàn kết của tuổi trẻ.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao 5 giải khuyến khích, 3 giải ba, 2 giải nhì và 1 giải nhất toàn đoàn cho các đơn vị đạt thành tích xuất sắc.

Dịp này, xã Quảng Ninh đã tổng kết hoạt động hè năm 2026 và biểu dương những đoàn viên, thanh niên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, tham gia tổ chức, hướng dẫn các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và sinh hoạt hè cho thiếu nhi.

Nguyễn Linh