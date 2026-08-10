Từ 10/8, đơn vị có xe hợp đồng đón, trả khách sai quy định có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh

Từ ngày 10/8, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng vi phạm quy định về địa điểm đón, trả khách có thể bị thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải, theo Nghị định số 218/2026/NĐ-CP của Chính phủ.

Quy định áp dụng với đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng sử dụng xe từ 8 chỗ trở lên (không tính chỗ của người lái xe) hoặc xe dưới 8 chỗ được cải tạo từ xe lớn hơn 8 chỗ. Các đơn vị này không được phép sử dụng xe kinh doanh vận tải để đón, trả khách tại trụ sở chính, trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc tại bất kỳ địa điểm cố định nào khác mà đơn vị tự thuê, hợp tác kinh doanh, cũng như trên các tuyến đường phố.

Từ ngày 10/8, xe hợp đồng đón, trả khách sai chỗ sẽ bị thu hồi giấy phép. Ảnh minh họa: qdnd.vn

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh được ký ban hành, đơn vị kinh doanh vận tải bắt buộc phải dừng hoạt động kinh doanh. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thu hồi, Sở Xây dựng sẽ không cấp lại giấy phép kinh doanh cho đơn vị vi phạm.

Sau thời hạn trên, nếu có nhu cầu tiếp tục hoạt động, doanh nghiệp mới được phép làm lại thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh và phù hiệu mới từ đầu.

Nghị định 218 cũng quy định về niên hạn sử dụng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, cụ thể: Không quá 15 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly trên 300km, không quá 20 năm đối với xe hoạt động trên hành trình có cự ly từ 300km trở xuống.

Riêng xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng có sức chứa dưới 8 chỗ (không kể chỗ của người lái xe) sử dụng hợp đồng điện tử có niên hạn sử dụng không quá 12 năm.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 218/2026/NĐ-CP ngày 19/6/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2024/NĐ-CP ngày 18/12/2024 quy định về hoạt động vận tải đường bộ.

Từ ngày 15/8/2026, nhiều hành vi vi phạm trong hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng, xe ghép, xe tiện chuyến trá hình sẽ bị xử phạt nặng hơn. Đáng chú ý, người điều khiển ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc nhận đặt chỗ để chở khách có thể bị phạt từ 12 triệu đến 14 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Những năm gần đây, tình trạng xe hợp đồng “núp bóng” tuyến cố định diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, đặc biệt ở Hà Nội. Không chỉ gây mất trật tự an toàn giao thông, ùn tắc tại các khu vực nội đô, tình trạng này còn tạo ra sự cạnh tranh thiếu lành mạnh với các doanh nghiệp vận tải hoạt động đúng quy định. Từ ngày 10/8/2026, cùng với việc Nghị định số 218/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực, các doanh nghiệp vận tải hành khách theo hợp đồng vi phạm quy định về đón, trả khách sẽ phải đối mặt với chế tài nghiêm khắc nhất là thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải.

Theo Báo QĐND

Nguồn: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/tu-hom-nay-10-8-xe-hop-dong-don-tra-khach-sai-cho-se-bi-thu-hoi-giay-phep-1052753