Quan Sơn sẵn sàng phương án tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở

Theo lãnh đạo xã Quan Sơn, sau khi cơ quan chuyên môn đánh giá tổng thể tình trạng sạt lở tại bản Thanh Sơn, nếu khu vực dân cư cũ không còn bảo đảm an toàn, địa phương sẽ vận động và bố trí tái định cư cho các hộ dân.

Căn nhà chính và xưởng mộc của gia đình anh Ngân Văn Ngọc bị sạt lở, sụt lún.

Anh Ngân Văn Ngọc ở bản Thanh Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhìn căn nhà và xưởng mộc mới đầu tư của gia đình bị đất đá sạt trượt, nền nhà nứt, sụt lún.

Anh Ngọc cho biết, gia đình có 4 người. Xưởng mộc vừa được cải tạo, nâng cấp chưa lâu thì xảy ra sạt lở.

"Lúc đó là khoảng 2 giờ sáng 7/8, khi cả gia đình đang ngủ, tôi bất ngờ nghe tiếng động lớn, ầm ầm như động đất. Tôi vội hô hoán mọi người chạy ra ngoài. Đến sáng nhìn lại thì nhà và xưởng mộc đã bị sạt lở, nền đất nứt toác, sụt lún, nhiều hạng mục bị hư hỏng”, anh Ngọc thở dài nói.

Được sơ tán đến nơi an toàn, anh Ngọc không còn nghĩ nhiều đến việc trở lại căn nhà cũ. Điều anh mong muốn lúc này là gia đình sớm có nơi ở mới nếu khu vực đang sinh sống được xác định không đảm bảo an toàn.

“Dù là đất cha ông để lại nhưng an toàn tính mạng của các thành viên trong gia đình vẫn là trên hết. Nếu nơi ở cũ không còn an toàn, gia đình tôi mong được Nhà nước bố trí tái định cư để ổn định cuộc sống”, anh Ngọc mong mỏi.

Bà Lò Thị Dận mong muốn được bố trí đến nơi tái định cư an toàn.

Cùng chung nỗi lo, bà Lò Thị Dận ở bản Thanh Sơn cho biết, việc được sơ tán đến nhà văn hóa bản giúp gia đình yên tâm hơn. Giờ bà không còn muốn về nơi ở cũ vì lo sợ sạt lở.

Theo UBND xã Quan Sơn, mưa lớn kéo dài những ngày qua đã làm xuất hiện nhiều điểm sạt lở, sụt lún, ảnh hưởng đến nhà dân, công trình và giao thông trên địa bàn. Đáng lo ngại là khu vực bản Thanh Sơn xuất hiện vết nứt lớn trên nền đất.

Qua kiểm tra, khu vực này hình thành hai khối nền có sự dịch chuyển rõ rệt. Tại một số vị trí, nền đất tiếp tục sụt lún, tạo chênh lệch ta luy gần 2m. Tình trạng đứt gãy, sụt lún đã gây sạt trượt đất vào khu vực nhà dân, làm xô lệch một số công trình, nền đường và tiềm ẩn nguy cơ sập nhà.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Quan Sơn cùng các lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán toàn bộ 17 hộ dân, với 60 nhân khẩu tại đây ra khỏi khu vực nguy hiểm; đồng thời phân công lực lượng bám sát địa bàn 24/24 giờ, sẵn sàng phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Theo thống kê của xã Quan Sơn, trên địa bàn hiện có 109 hộ dân nằm trong diện có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét và sạt lở đất. Trong năm 2026, có 11 hộ đăng ký thực hiện tái định cư xen ghép. Trên địa bàn xã cũng được tỉnh phê duyệt 3 khu tái định cư tập trung, sẵn sàng các phương án di dời các hộ dân chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Nhiều hộ dân nằm dưới taluy âm.

Bà Vi Thị Trọng, Chủ tịch UBND xã Quan Sơn cho biết: “Địa phương đang phối hợp với cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá tổng thể mức độ nguy hiểm tại các khu vực có nguy cơ sạt lở. Để xác định chính xác mức độ nguy hiểm và khả năng tiếp tục sinh sống tại các khu vực này, địa phương phải chờ cơ quan chuyên môn khảo sát, đánh giá cụ thể. Trường hợp kết luận không đảm bảo an toàn, xã sẵn sàng phương án bố trí tái định cư cho các hộ dân”.

Với những hộ dân vừa trải qua một đêm kinh hoàng như gia đình anh Ngân Văn Ngọc, bà Lò Thị Dận, việc trở về nơi ở cũ lúc này không còn là mong muốn hàng đầu. Điều anh Ngọc, bà Dận và các hộ dân cần là một nơi ở đủ an toàn để có thể yên tâm bắt đầu lại cuộc sống.

Đình Giang