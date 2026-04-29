Phố phường rực rỡ cờ hoa mừng đại lễ 30/4 - 1/5

Những ngày cuối tháng 4, không khí hân hoan chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động, lan tỏa khắp các tuyến phố của Thanh Hóa. Từ trung tâm đô thị đến các khu dân cư, diện mạo phố phường được “thay áo mới” với cờ hoa, pano, áp phích rực rỡ, tạo nên không gian trang trọng, tươi sáng hướng tới dịp lễ lớn của dân tộc.

Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt ở khu vực phường Hạc Thành, sắc đỏ của cờ Tổ quốc nổi bật trên từng dãy phố.

Hệ thống băng rôn, khẩu hiệu được bố trí đồng bộ, nổi bật, vừa tạo điểm nhấn thị giác, vừa góp phần tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày lễ.

Không gian đô thị như được phủ kín bởi màu cờ, mang đến cảm giác thiêng liêng, tự hào trong mỗi người dân.

Các cơ quan, đơn vị, nhiều hộ gia đình đã chủ động treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, góp phần lan tỏa mạnh mẽ không khí rộn ràng của ngày hội.

Dọc các trục đường lớn, từng hàng cờ được treo ngay ngắn, đồng đều, tạo nên những “dải lụa đỏ” kéo dài nổi bật.

Song song với hoạt động trang trí, một số khu vực còn đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp trong dịp lễ.

Các góc phố, khuôn viên công sở, trường học, điểm công cộng được chăm chút kỹ lưỡng, trở thành không gian lý tưởng để người dân và du khách dừng chân, ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ.

Năm nay, kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 4 ngày, dự báo lượng người dân và du khách đổ về các điểm trung tâm, khu vui chơi sẽ tăng cao. Trong không khí hân hoan ấy, sắc đỏ của cờ Tổ quốc không chỉ làm đẹp thêm phố phường mà còn gợi nhắc về chặng đường lịch sử hào hùng, hun đúc niềm tự hào và tinh thần đoàn kết trong cộng đồng.

Hoàng Đông