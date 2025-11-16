Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Vạn Lộc

Chiều ngày 16/11, đồng chí Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã đến dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ và Nhân dân thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc nhân kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phú Nhi bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong không khí vui tươi, phấn khởi của ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương cùng các đại biểu và Nhân dân thôn Phú Nhi đã ôn lại lịch sử 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đồng thời đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và phát triển sản xuất, kinh doanh của thôn trong thời gian qua.

Một tiết mục văn nghệ của người dân thôn Phú Nhi, xã Vạn Lộc tại ngày hội.

Thôn Phú Nhi có 481 hộ với hơn 2.200 nhân khẩu. Những năm qua, Nhân dân trong thôn đã tập trung phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp và buôn bán nhỏ để nâng cao thu nhập. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt gần 70 triệu đồng/năm.

Người dân thôn Phú Nhi dự Ngày hội.

Song song với phát triển kinh tế, đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân ngày càng được nâng cao. Các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” được Nhân dân hưởng ứng sôi nổi. Trong thôn có trên 94% hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thôn Phú Nhi đã được công nhận là “nông thôn mới kiểu mẫu” năm 2020.

Đặc biệt, truyền thống “Tương thân tương ái” trong thôn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ. Thôn đã vận động được trên 44,6 triệu đồng, hỗ trợ xây mới 2 căn nhà cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở; quyên góp ủng hộ đồng bào vùng thiên tai, thể hiện tinh thần đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương bày tỏ vui mừng được về chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với cán bộ, Nhân dân thôn Phú Nhi. Đồng chí mong muốn cấp ủy, chính quyền và Nhân dân xã Vạn Lộc, cùng cấp ủy, Ban Công tác Mặt trận và Nhân dân thôn Phú Nhi phát huy truyền thống tốt đẹp, khơi dậy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; Nhân dân trong thôn nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo thi đua lao động sản xuất gắn với xây dựng đời sống văn hóa, phấn đấu xây dựng Phú Nhi trở thành điểm sáng về văn minh nông thôn, nơi đáng sống của xã Vạn Lộc.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương đã trao tặng cán bộ, Nhân dân thôn Phú Nhi bức ảnh “Bác Hồ với bác Tôn” - biểu tượng cao đẹp của tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Thị Phương đã trao tặng thôn Phú Nhi 5 triệu đồng; trao 80 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Nguyễn Thị Xoan và 11 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo xã Vạn Lộc biểu dương, khen thưởng các hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Việt Hương