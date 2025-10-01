Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra tình hình ngập lụt tại xã Kim Tân

Trước thực trạng lũ hạ lưu sông Bưởi đã đạt đỉnh, trên báo động 3, sáng 1/10, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tình hình ngập lụt và chỉ đạo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả cơn bão số 10 tại xã Kim Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế tình hình mực mức sông Bưởi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác đã kiểm tra thực tế tình hình mực mức sông Bưởi; công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân các vùng bị chia cắt và các phương án ứng phó của xã Kim Tân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm cùng đoàn công tác kiểm tra công tác chuẩn bị lực lượng, phương tiện, nhu yếu phẩm để sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân các vùng bị chia cắt và các phương án ứng phó của xã Kim Tân.

Do ảnh hưởng của bão số 10 và mưa lớn trên địa bàn, mực nước sông Bưởi đo được lúc 9h ngày 1/10 tại Trạm thủy văn Kim Tân là 14,33m (trên báo động III 1,33m), tràn đê bao khu vực Thạch Định và một số khu vực khác gây ngập lụt các khu dân cư.

Trước thực trạng trên, xã Kim Tân đã huy động lực lượng sơ tán 1.865 hộ với 7.685 khẩu đến nơi an toàn. Hiện trên địa bàn xã còn 24/38 thôn có khu dân cư bị ngập, hiện đang bị chia cắt bởi nước lũ.

Mực nước sông Bưởi dâng cao sáng 1/10/2025.

Qua kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu xã Kim Tân tiếp tục rà soát, thực hiện phương án sơ tán dân theo cấp báo động, tiếp tục công tác tuần tra, kiểm tra canh gác đê và chuẩn bị công tác hộ đê theo các cấp báo động.

Do các khu vực ngập lụt mất điện, gián đoạn thông tin liên lạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xã thường xuyên phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra các khu vực bị ngập lụt để kịp thời hỗ trợ người dân khi cần ứng cứu. Tuyệt đối không bỏ sót người dân đang còn trong khu vực nguy hiểm.

Nhà ở của một số hộ dân ven sông Bưởi bị ngập nặng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh cùng các sở, ngành liên quan của tỉnh sẵn sàng hỗ trợ lực lượng, phương tiện cho địa phương để sơ tán dân; đảm bảo an ninh trật tự cả nơi đi và nơi sơ tán đến.

Xã Kim Tân trong khả năng bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho các hộ bị ngập lụt, dứt khoát không để bất cứ người dân nào bị đói, rét. Nếu nhu cầu về lương thực, thực phẩm vượt quá khả năng của địa phương, báo cáo UBND tỉnh giải quyết cấp bách.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm kiểm tra công tác ứng phó với sự cố sạt lở đê tả sông Bưởi khu vực trạm bơm Mã Nứa.

Tại đê tả sông Bưởi khu vực trạm bơm Mã Nứa, do nước sông Bưởi dâng cao, chảy mạnh đã làm sạt lở mái đê K12+390-K12+410, chiều dài sạt lở 30m, điểm sạt lở sâu nhất cách mép đê 0,5-1m.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Kim Tân đã huy động lực lượng xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”, đóng cọc tre chân đê vị trí sạt lở để giữ chân đê, dùng bao tải đất đắp giật cấp gia cố chân đê, mái đê, trải vải bạt lên mái để giảm độ dốc, dùng bạt chắn sóng để hạn chế mưa nước mặt tập trung và nước triền sông Bưởi.

Qua kiểm tra công tác hộ đê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm yêu cầu xã Kim Tân tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước sông Bưởi và thực hiện công tác tuần tra, canh gác, hộ đê theo quy định. Đồng thời, rà soát, kiểm tra, có phương án xử lý đảm bảo an toàn cho các đoạn đê xung yếu, vận hành đóng các cống dưới đê để ngăn không cho nước sông tràn vào trong đê. Địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Văn phòng thường trực Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh.

Lê Hợi