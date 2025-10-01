Nước sông Bưởi vượt báo động 3, hàng nghìn nhà dân xã Kim Tân ngập sâu trong lũ

Từ chiều 29/9 đến sáng 1/10, nước sông Bưởi dâng cao vượt báo động 3, nhiều thôn của xã Kim Tân (Thanh Hóa) ngập sâu, có nơi nước tràn vào ngập tầng 1 của nhà dân.

Ghi nhận trong sáng nay (1/10), mực nước sông Bưởi vẫn chưa có dấu hiệu rút, trong khi trời tiếp tục mưa, gây ngập lụt diện rộng nhiều thôn ở xã Kim Tân (Thanh Hóa).

Theo báo cáo mới nhất từ UBND xã Kim Tân, tới 9h sáng nay xã có 38/48 thôn với 2.235 hộ bị ngập. Chính quyền xã Kim Tân đã sơ tán 1.865 hộ với 7.685 khẩu đến nơi an toàn. Hiện có 24/38 thôn ở xã Kim Tân có khu dân cư bị ngập hiện đang bị chia cắt bởi lũ.

Ông Quách Công Tiến cho biết: “Lúc nước dâng cao, gia đình tôi lập tức di chuyển một vài tài sản lên đê, nhiều thứ không kịp đưa đi thì đành phải chịu để ngập, chỉ vội kịp mang theo một số giấy tờ quan trọng".

Nhiều tài sản có giá trị đươc người dân di chuyển lên đê tránh lũ.

Bà Trương Thị Thành, quê xã Thành Yên, trên đường từ Đà Lạt trở về đã bị mắc kẹt tại xã Kim Tân. Xe khách không thể đi tiếp do tuyến đường từ xã Thạch Định cũ đã ngập sâu hơn 3m. Bà Thành phải tìm đường vòng qua Nho Quan (Ninh Bình), cách hơn 100km, mới có thể trở về quê.

Bên phía xã Thạch Định cũ (nay là Kim Tân), nhiều ngôi nhà bị nước bao vây bốn bề, người dân phải dùng thuyền nhỏ để vận chuyển đồ đạc, đưa trẻ em và người già, phụ nữ ra ngoài.

Anh Phạm Đình Tuân vừa chạy thuyền ra khỏi căn nhà đang hoàn thiện chia sẻ: “Tôi vừa đầu tư xây nhà gần 1 tỷ còn chưa hoàn thiện xong thì bão lũ đã về ngập lên tận tầng 2. Bây giờ cũng chẳng biết thế nào, chỉ mong cho nước rút nhanh để còn tìm cách khắc phục”.

Bị chia cắt, mất nước, mất điện 3 ngày nay, mọi hoạt động sinh hoạt đều dựa vào thuyền nhỏ và sự tiếp tế của người thân, bạn bè bên ngoài.

Anh Vũ Văn Quân cho biết: “Gia đình tôi đợt này bị ngập toàn bộ 1ha mía, 0,5 ha chuối và 0,5 ha lúa chưa thu hoạch. Thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. Bây giờ cả gia đình tôi sinh hoạt ở tầng 2 và nhờ anh em bên ngoài tiếp tế thực phẩm”.

Nước lũ dâng cao khiến nhiều ngôi nhà ở Kim Tân chìm trong biển nước.

Hiện nay, nước sông Bưởi dâng cao trên báo động 3, chính quyền xã Kim Tân cùng với các lực lượng chức năng đang tích cực triển khai các phương án để đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân.

Lãnh đạo UBND xã Kim Tân cho biết, chính quyền cùng các lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các phương án ứng phó, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho người dân vùng lũ.

