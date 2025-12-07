Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường nghe báo cáo một số đề án

Chiều 07/12, đồng chí Cao Văn Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh Thanh Hóa và Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành liên quan và các xã khu vực miền núi của tỉnh.

Tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã báo cáo dự thảo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi của tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Đề án nhằm mục tiêu bố trí, sắp xếp ổn định chỗ ở cho 2.751 hộ tại 48 xã miền núi. Trong đó, ổn định tại chỗ 488 hộ thuộc 66 thôn, bản của 18 xã; tái định cư xen ghép 266 hộ tại 79 thôn, bản của 24 xã; tái định cư tập trung 1.997 hộ tại 65 khu của 37 xã.

Đồng thời, đề án nhằm đảm bảo xây dựng kết cấu hạ tầng và phúc lợi công cộng ở các vùng bố trí ổn định dân cư theo các tiêu chí nông thôn mới; 100% trạm y tế xã được xây dựng kiên cố; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia và có điểm sinh hoạt văn hóa; 99,5% dân số được dùng nước hợp vệ sinh.

Đảm bảo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội gắn liền với xóa đói, giảm nghèo, an ninh quốc phòng và xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu. Mục tiêu cụ thể là tỷ lệ hộ nghèo khu vực miền núi giảm bình quân khoảng 4,67%/năm; tỷ lệ hộ nghèo được tiếp cận dịch vụ thông tin, truyền thông đạt 100%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80% trở lên; phấn đấu không còn hộ ở nhà tạm, nhà dột nát.

Cũng tại hội nghị, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường đã trình bày dự thảo Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2026-2030.

Đề án hướng tới phát triển, củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh theo định hướng phát triển bền vững; ứng dụng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; ưu tiên phát triển HTX nông nghiệp gắn với phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức; mở rộng quy mô, thu hút nông dân, người sản xuất, kinh doanh nông nghiệp tham gia, để đến năm 2030 đưa HTX nông nghiệp trở thành mô hình kinh tế - xã hội quan trọng ở khu vực nông thôn; góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng; tăng thu nhập cho người nông dân; bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; tạo điều kiện, động lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2030, trên địa bàn tỉnh có 881 HTX (trong đó, thành lập mới 80 HTX; thu hút 41.092 thành viên tham gia HTX).

Góp ý vào dự thảo Đề án sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các xã khu vực miền núi, đại diện lãnh đạo các ngành có liên quan của tỉnh và các xã khu vực miền núi đã tập trung phân tích, thống nhất số liệu các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất; nguồn vốn giao thực hiện các dự án tái định cư; đánh giá tính phù hợp của vị trí tái định cư so với các quy hoạch của địa phương; hệ thống giao thông vào khu vực tái định cư; nguồn nhân lực có chuyên môn bảo đảm yêu cầu thực hiện dự án...

Đối với dự thảo Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, các đại biểu yêu cầu làm rõ cơ sở huy động và khả năng cân đối nguồn vốn thực hiện đề án; chính sách hỗ trợ các HTX trong sản xuất và phân phối sản phẩm...

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường đánh giá cao các ngành đã chủ động tham gia xây dựng các dự thảo đề án. Trong đó, đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng, tính cấp thiết của công tác sắp xếp, ổn định dân cư khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá tại các xã khu vực miền núi của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát lại số liệu các hộ dân sống trong khu vực có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá; trong quá trình rà soát phải lấy ý kiến của các xã khu vực miền núi để đảm bảo tính chính xác. Đối với vị trí tái định cư, phải được Nhân dân đồng thuận trước khi triển khai thực hiện dự án.

Các ngành có liên quan của tỉnh hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục thực hiện các dự án tái định cư theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu tối đa các ý kiến tại hội nghị để bổ sung hoàn thiện đề án, tính toán định mức áp dụng phù hợp với các hình thức tái định cư sát với thực tế khu vực miền núi và chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm lợi ích của người dân.

Đối với Đề án phát triển, củng cố nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường yêu cầu Sở Nông Nghiệp và Môi trường tổng kết lại giai đoạn 2021-2025, nghiên cứu sửa tên đề án mang tính kế thừa và phát triển HTX cho phù hợp với giai đoạn hiện nay.

Đồng chí cũng cho ý kiến cụ thể vào các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong giai đoạn 2025-2030 và yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu cùng với ý kiến của các đại biểu, hoàn thiện dự thảo đề án bảo đảm chức năng, nhiệm vụ cho các ngành, tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả.

