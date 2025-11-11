Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải tiếp xúc cử tri phường Đông Sơn

Chiều 11/11, tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trịnh Thị Hoa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, Trưởng Ban công tác công đoàn đã tiếp xúc cử tri phường Đông Sơn trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo đến cử tri dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2025 và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đồng thời, báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Các đại biểu dự hội nghị tiếp xúc cử tri.

Cử tri phường Đông Sơn đánh giá cao những kết quả tỉnh đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; đồng thời phản ánh đến các đại biểu HĐND tỉnh những vấn đề Nhân dân địa phương quan tâm.

Theo đó, cử tri đề nghị HĐND tỉnh có ý kiến với Ban Quản lý dự án đường điện 500kV sớm đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng hoa màu khi thi công đường điện qua địa bàn; nghiên cứu tăng biên chế cho cấp xã, đặc biệt với các xã, phường có diện tích lớn, đông dân cư để tăng hiệu quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính hiện đang quá tải; tăng biên chế và có cơ chế hướng dẫn các phường, xã tự chủ tài chính được phép ký hợp đồng lao động để thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt tại các phường, xã đông dân, có nhiều hoạt động về xây dựng.

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện lãnh đạo phường Đông Sơn đã trao đổi, làm rõ một số vấn đề thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải phát biểu tại hội nghị tiếp xúc cử tri phường Đông Sơn.

Thay mặt tổ đại biểu, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri phường Đông Sơn, đồng thời trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm.

Đối với những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền giải quyết, tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu đầy đủ để trình HĐND tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Trung Hiếu