Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư Văn Trung

Chiều 10/11, tại Nhà văn hóa khu dân cư Văn Trung, phường Đông Quang, đông đảo cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2025).

Tiết mục văn nghệ tại ngày hội.

Dự và chung vui với bà con khu phố có đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo phường Đông Quang và đông đảo đại biểu, Nhân dân trong khu dân cư.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu dự ngày hội.

Khu dân cư Văn Trung là tổ dân phố trung tâm với diện tích 2,9 km2, gồm 205 hộ, 876 nhân khẩu, không còn hộ nghèo, cận nghèo. 100% tuyến phố được bê tông hóa, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được hưởng ứng mạnh mẽ, Nhân dân đóng góp hơn 7 tỷ đồng chỉnh trang, xây mới nhà ở; ủng hộ 22,5 triệu đồng thực hiện Chỉ thị 22 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xóa nhà tạm, dột nát. Phong trào khuyến học, khuyến tài được duy trì hiệu quả; An ninh trật tự được bảo đảm..., góp phần giữ vững danh hiệu khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, khẳng định tinh thần đoàn kết, đồng thuận và trách nhiệm cộng đồng của Nhân dân Văn Trung.

Tại ngày hội, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư đã ôn lại truyền thống 95 năm vẻ vang của MTTQ Việt Nam, báo cáo kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đồng thời phát động phong trào thi đua năm 2026 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, đô thị văn minh”.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà khu dân cư đạt được thời gian qua. Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể phường Đông Quang cùng Nhân dân khu dân cư Văn Trung tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước. Trọng tâm là đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo điều kiện để người dân mở rộng ngành nghề, phát triển sản xuất - kinh doanh, khởi nghiệp sáng tạo, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững; tận dụng lợi thế không gian phát triển mới sau sáp nhập để thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ và nông nghiệp đô thị hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Quang Hải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đã tặng cán bộ và Nhân dân Tổ dân phố Văn Trung bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cùng với đó, khu dân cư cần tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa kiểu mẫu, chăm lo giáo dục, khuyến học và vệ sinh môi trường, góp phần vào mục tiêu đưa phường Đông Quang đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2030; đồng thời, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, giữ vững an ninh trật tự, phát huy dân chủ cơ sở và tinh thần tương thân tương ái, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển.

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải và lãnh đạo phường Đông Quang tặng quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Quang Hải đã tặng cán bộ và Nhân dân khu dân cư Văn Trung bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt tay Chủ tịch Tôn Đức Thắng - biểu tượng thiêng liêng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam; trao quà tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Minh Hằng