Philippines triển khai các biện pháp phòng chống siêu bão Ragasa

Ngày 22/9, Chính phủ Philippines đã ra lệnh đóng cửa các trường học và công sở tại vùng đô thị Manila và 29 tỉnh trên cả nước trong bối cảnh siêu bão Ragasa đang di chuyển nhanh về phía Bắc đảo Luzon - đảo chính của nước này.

Philippines đã ra lệnh đóng cửa các trường học và công sở trong bối cảnh siêu bão Ragasa đang di chuyển nhanh. (Nguồn: Getty Images)

Dự báo vùng đô thị Manila - khu vực đông dân và quan trọng hàng đầu của Philippines - có thể hứng chịu gió mạnh và mưa lớn trong nhiều ngày tới.

Bên cạnh đó, Cơ quan khí tượng Philippines đã ban bố cảnh báo bão ở mức cao nhất đối với quần đảo Babuyan, ngoài khơi phía Bắc nước này.

Nhà chức trách kêu gọi người dân sinh sống tại các cộng đồng ven biển và vùng trũng thấp sơ tán khẩn cấp để tránh nguy cơ sóng lớn, nước dâng, lũ quét, sạt lở đất và mất điện trên diện rộng.

Theo Trung tâm Khí tượng Philippines, tính đến sáng 22/9, siêu bão Ragasa, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt 215km/h, gió giật lên tới 265km/h.

Dự báo bão sẽ đổ bộ hoặc quét qua quần đảo Babuyan vào khoảng giữa trưa, sau đó di chuyển nhanh qua eo biển Luzon. Khi dải mưa ngoài của cơn bão bắt đầu tràn vào khu vực phía Bắc Luzon, nhiều hãng hàng không trong nước đã buộc phải hủy hơn 10 chuyến bay nội địa. Hoạt động phà ở nhiều cảng biển cũng đã bị đình chỉ nhằm bảo đảm an toàn.

Philippines là quốc gia nằm ngay trên vành đai bão Tây Thái Bình Dương - khu vực đầu tiên thường xuyên hứng chịu các cơn bão lớn từ đại dương. Mỗi năm, quốc đảo này phải hứng chịu trung bình 20 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, khiến hàng triệu người sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao thường xuyên đối mặt với tình trạng nghèo đói dai dẳng.

Dù không trực tiếp đổ bộ, song Đài Loan (Trung Quốc) được cho là có thể hứng chịu mưa lớn ở vùng duyên hải phía Đông. Chính quyền Đài Loan đã ban hành cảnh báo trên biển và trên bộ, đồng thời hủy nhiều chuyến bay đến các thành phố Đài Đông và Hoa Liên.

Trong khi đó, tại Hong Kong (Trung Quốc), Sân bay Quốc tế Hong Kong - một trong những trung tâm hàng không bận rộn nhất châu Á - đang cân nhắc tạm dừng toàn bộ các chuyến bay thương mại trong 36 giờ - thời gian tạm ngừng hoạt động dài nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Dự kiến, sân bay sẽ tạm ngừng hoạt động từ 18h ngày 23/9 đến 6h ngày 25/9 - đúng vào thời điểm bão Ragasa đổ bộ. Quyết định chính thức có thể được công bố trong ngày 22/9.

Ngoài ra, Đài quan sát Hong Kong dự kiến phát đi tín hiệu cảnh báo bão đầu tiên khoảng giữa trưa hôm nay.

Giới quan sát cho rằng việc cân nhắc tạm ngưng hoạt động sân bay tới 36 giờ cho thấy mức độ nghiêm trọng mà bão Ragasa có thể gây ra đối với Hong Kong - nơi có 7,5 triệu dân và một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại, dịch vụ và du lịch quốc tế.

Việc đình chỉ bay quy mô lớn, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn hành khách, gây gián đoạn chuỗi cung ứng, cho thấy khả năng chống chịu còn hạn chế của các trung tâm tài chính - hàng không trước biến đổi khí hậu và thiên tai cực đoan ngày càng tăng./.

Theo TTXVN