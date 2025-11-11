Phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU

Chiều 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì phiên họp lần thứ 21 Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Phiên họp được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ và kết nối trực tuyến với 21 tỉnh, thành phố ven biển.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác chống khai thác IUU theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 20, ngày 4/11.

Theo đó, các bộ, ngành và địa phương đã hoàn thành 31/66 nhiệm vụ, tăng 8 nhiệm vụ so với phiên họp lần thứ 20. Các nhiệm vụ được hoàn thành bảo đảm tiến độ, đồng thời khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ còn lại trong thời gian sớm nhất.

Các đại biểu tham dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa.

Cùng với cả nước, tuần vừa qua, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Trung ương và phù hợp với thực tiễn địa phương.

Tính đến ngày 10/11, Thanh Hóa có 6.242 tàu cá, giảm 90 tàu so với đầu tháng cao điểm, 100% tàu cá thuộc diện đăng ký đã nhập dữ liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia Vnfishbase và Dữ liệu Google Sheet; 100% tàu cá lắp thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Công tác xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt. Luỹ kế từ đầu năm đến nay lực lượng chức năng trong tỉnh đã xử phạt 241 trường hợp vi phạm, tổng số tiền phạt hơn 3,3 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong tuần qua, công tác chống IUU của tỉnh còn một số tồn tại. Đến nay, toàn tỉnh vẫn còn 77 tàu không đủ điều kiện hoạt động, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường bàn giao cho UBND xã, phường quản lý.

Trong tuần có 6 tàu mất kết nối giám sát hành trình VMS. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Thanh Hóa có 713 tàu mất kết nối VMS; trong đó có 646 tàu mất kết nối trên 6 giờ và 67 tàu mất kết nối trên 10 ngày.

Các điểm cầu dự phiên họp. (Ảnh chụp màn hình)

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và đưa ra những giải pháp để thực hiện công tác chống khai thác IUU trên phạm vi cả nước, như: tập trung tối đa nguồn lực để thực hiện Tháng cao điểm chống khai thác IUU và phát triển bền vững; khẩn trương xây dựng phương án làm việc kỹ thuật với đoàn thanh tra EC; nghiêm túc cập nhật cơ sở dữ liệu nghề cá...

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong công tác chống khai thác IUU để tạo những chuyển biến tích cực trong tuần vừa qua. Đồng thời, đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung tối đa nguồn lực xây dựng kịch bản, phương án làm việc kỹ thuật với EC trong đợt kiểm tra tới.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương sớm báo cáo vướng mắc, xây dựng phương án chuyển đổi đánh bắt xa bờ sang nuôi trồng để giảm thiểu vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp IUU.

Tiếp tục thực hiện báo cáo chống khai thác IUU định kỳ và siết chặt việc gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác chống khai thác IUU để xây dựng nghề cá có trách nhiệm, vì lợi ích của quốc gia, dân tộc và sinh kế của người dân.

Thủ tướng lưu ý, kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả của các bộ, ban, ngành, địa phương phải đảm bảo 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.

Đồng chí Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận sau hội nghị trực tuyến.

Sau hội nghị trực tuyến, phát biểu chỉ đạo các sở, ngành, địa phương của tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của các đơn vị, địa phương trong công tác chống khai thác IUU; đồng thời nhấn mạnh, với những tồn tại còn hiện hữu, các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương cần quyết liệt triển khai các giải pháp khắc phục để đạt được kết quả thực chất.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các xã, phường thực hiện nghiêm nhiệm vụ giao ban, họp, báo cáo về công tác IUU theo quy định; phối hợp với lực lượng chức năng tăng cường quản lý theo dõi, quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không để tàu cá không đủ điều kiện ra khơi.

Các lực lượng chức năng cần xác minh, xử lý triệt để tàu cá mất kết nối VMS, cập nhật đầy đủ kết quả xử phạt lên cơ sở dữ liệu theo quy định; đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát tàu cá ra vào cảng, giám sát sản lượng thủy sản qua cảng, xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị báo cáo, kịch bản để đón đoàn thanh tra của EC.

Lê Hoà