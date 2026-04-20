Phê duyệt kết quả xếp loại năm 2024 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1212/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả xếp loại năm 2024 đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do UBND tỉnh quản lý.

Công ty TNHH MTV Sông Chu tổ chức Hội nghị biểu dương những người lao động giỏi, lao động sáng tạo lần thứ XI, giai đoạn 2025-2030. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, doanh nghiệp xếp loại A gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (TNHH MTV) Sông Chu; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Sông Mã Thanh Hóa; Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Sông Mã Thanh Hóa.

Doanh nghiệp xếp loại B là Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thanh Hóa; Doanh nghiệp xếp loại C là Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Thanh Hóa.

Theo quyết định, Sở Tài chính và các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan liên quan về tính chính xác, tính pháp lý, trình tự, thủ tục, thẩm quyền đề nghị phê duyệt của nội dung tham mưu, thẩm định, số liệu, hồ sơ, tài liệu báo cáo và việc đảm bảo nội dung, số liệu báo cáo, đề xuất tuân thủ tiêu chuẩn, chế độ, điều kiện theo đúng quy định pháp luật (kể cả các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ liên quan đến nội dung trình nhưng chưa được đề cập tại các văn bản tham mưu, thẩm định, tham gia ý kiến).

Căn cứ kết quả xếp loại doanh nghiệp, Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh nắm giữ 100% vốn điều lệ có trách nhiệm công bố kết quả xếp loại doanh nghiệp, thực hiện phân phối lợi nhuận doanh nghiệp và thực hiện các chế độ, chính sách liên quan theo quy định.

Sở Tài chính, Sở Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và giải quyết các công việc liên quan đến việc tổ chức thực hiện của các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do tỉnh quản lý theo quy định; tham mưu đề xuất, báo cáo nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc nếu có nội dung chưa phù hợp với quy định pháp luật.

