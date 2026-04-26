Nỗ lực cấp nước tưới cho những mùa vàng bội thu

Công ty TNHH MTV Sông Chu (sau đây gọi là CT Sông Chu) có nhiệm vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu cho trên 133 nghìn ha đất sản xuất nông nghiệp và tiêu thoát nước cho trên 20 nghìn ha vùng nông thôn và đô thị trên địa bàn 85 xã, phường sau sắp xếp đơn vị hành chính (trừ vùng nội thị tại 105 xã mới sau sáp nhập), cung cấp nước cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch, phát điện; điều tiết lũ, đẩy mặn, cải tạo môi trường sinh thái cho vùng hạ du.

Điều tiết nước phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân tại đập Bái Thượng.

Những ngày trời nắng nóng gay gắt, các địa phương, đơn vị đã và đang chủ động cấp nước tưới, chống khô hạn, xâm nhập mặn cây trồng vụ chiêm xuân. Ngư­ợc lên đầu nguồn đập Bái Thượng, đi qua những cánh đồng đầy ắp nước tưới mát cho lúa giai đoạn làm đòng, trổ bông, chúng tôi cảm nhận trải qua bao gian khó, bất lợi của thiên tai, CT Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động đổi mới công tác quản lý, vận hành, khai thác tốt các công trình thủy lợi phục vụ tưới, tiêu, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp. Từ công ty đến các chi nhánh đã phát động cán bộ, công nhân viên (CBCNV) khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động, sáng tạo, lập thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cụ thể là thay ca thư­ờng trực tại đầu mối công trình, hệ thống thủy lợi, vận hành các trạm bơm, nạo vét bể hút, kênh dẫn các trạm bơm, kênh mương tưới của các hệ thống, vớt rác, thông dòng chảy kênh mương... Đến cuối tháng 4/2026, bà con nông dân trong các hệ thống công trình do CT Sông Chu phục vụ tưới đã cấp đủ nước cho hơn 64 nghìn ha lúa vụ chiêm xuân đã cơ bản trổ bông, phát triển tốt.

Phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân 2026 trong điều kiện thời tiết nắng nóng, các chi nhánh thủy nông trực thuộc CT Sông Chu đã khắc phục khó khăn, chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp công trình và dẫn nước tưới tiết kiệm, hiệu quả. Biện pháp điều tiết nư­ớc t­ưới luân phiên được áp dụng ngay từ đầu vụ và duy trì trong cả vụ cho các tuyến kênh chính, trong đó tập trung cho vùng đang khó khăn về nư­ớc tư­ới. Đối với các xã vùng cao, vùng cuối kênh thuộc các huyện (cũ) như Quảng Xương, Nông Cống, Triệu Sơn, Đông Sơn,... công ty đã chỉ đạo các chi nhánh thủy nông chủ động lắp đặt bổ sung các trạm bơm dã chiến, máy bơm dầu, bơm bổ sung n­ước kịp thời. Phân công lực lượng thay ca thường trực 24/24 giờ bám công trình, địa bàn dẫn nước tưới cho vùng cao, ruộng đồng cuối kênh đang “khát” nước. Bà con phấn khởi khi ruộng đồng có đủ nguồn nước ổn định cho lúa trổ bông, trong bối cảnh thời tiết nắng nóng kéo dài.

Điển hình tại Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống – đơn vị những năm qua luôn được đánh giá là một trong những chi nhánh tích cực, dẫn đầu trong phong trào thi đua của CT Sông Chu. Để chống hạn cho cây trồng vụ chiêm xuân, chi nhánh đã hoàn thành duy tu, sửa chữa, nạo vét kênh tưới, cống, đập, bảo dưỡng trạm bơm nhằm nâng cao năng lực phục vụ sản xuất. Tổ chức nạo vét một số trục kênh dẫn của các trạm bơm, nạo vét hệ thống kênh, vớt rác thông dòng chảy nhằm trữ nước chống hạn với tổng khối lượng đã đào đắp hơn 3.000m3 bùn, đất. Phát động đợt thi đua huy động 100% cán bộ, kỹ s­ư, công nhân về cơ sở phối hợp với các xã tập trung đợt cao điểm dẫn n­­ước luân phiên vào đồng ruộng, nhất là vùng cuối kênh, vùng cao khó tưới... Bố trí công nhân thay ca thường trực tại đầu mối công trình chủ động vận hành phục vụ đủ nước cho trên 6.200ha cây trồng vụ chiêm xuân. Các trạm bơm tư­­ới do chi nhánh quản lý đã vận hành hết công suất bơm nư­­ớc tưới, chống hạn cho cây trồng.

Ông Trần Văn Hanh, Giám đốc Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống cho biết: “Ban giám đốc chi nhánh đã phối hợp với công đoàn và các tổ chức đoàn thể thực hiện tốt các phong trào thi đua khắc phục khó khăn gắn với nhiệm vụ quản lý, khai thác, bảo vệ các công trình thủy lợi và làm tốt công tác duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi trong hệ thống để phục vụ sản xuất trong điều kiện thời tiết nắng nóng bất lợi. Chi nhánh phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh (SXKD) với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao; tăng cường xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh".

Hàng năm, Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống đã tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký thi đua, ký kết giao ước thi đua gắn liền với chức năng, nhiệm vụ được giao. Ban lãnh đạo chi nhánh tạo điều kiện tốt nhất cho các tập thể, cá nhân trong việc thực hiện các đề tài sáng kiến, giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý hoặc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; kịp thời phát hiện, phổ biến và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tăng cường công tác kiểm tra, chấm điểm thi đua hằng tháng, quý gắn với kết quả trả lương khoán cho người lao động.

Yếu tố cốt lõi quyết định đến kết quả hoàn thành tốt mục tiêu SXKD tại CT Sông Chu, đó là hội đồng thành viên, ban giám đốc công ty không chỉ làm tốt nhiệm vụ phát động, tổ chức, động viên, kiểm tra, giám sát, mà còn nêu cao vai trò gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua. Sự hưởng ứng nhiệt tình, trách nhiệm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động, các phong trào thi đua được triển khai một cách thiết thực, gặt hái được những kết quả đáng ghi nhận.

Hằng năm, CT Sông Chu có từ 10 - 15 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật ở các lĩnh vực: Quản lý, điều hành; cải tiến kỹ thuật cơ, điện; bố trí, sắp xếp lao động linh hoạt, hợp lý; quy hoạch - đào tạo nguồn nhân lực. Nhiều thành viên trong ban lãnh đạo công ty là tác giả của các sáng kiến, giải pháp quản lý, kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nghiên cứu khoa học được hội đồng khoa học, sáng kiến tỉnh công nhận. Cụ thể như: “Giải pháp điều tiết liên hồ chứa, vận hành cấp nước thô cho Khu Kinh tế Nghi Sơn”, “Cải tạo, lắp đặt hệ thống vớt rác thượng lưu xi phông Mật Sơn trên kênh Bắc” của ông Lê Văn Thủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên; 2 đề tài khoa học cấp tỉnh: “Chế tạo máy phát điện sử dụng lưu tốc nhỏ để phục vụ nhu cầu quản lý, sản xuất”, “Lắp đặt thiết bị quan trắc mực nước thượng hạ lưu công trình, lưu lượng nước qua cống và vận hành công trình từ xa” của ông Khương Bá Luận, Tổng Giám đốc; các sáng kiến quản lý, tiết kiệm chi phí của ông Trần Đức Hùng, Trịnh Xuân Thiện, Phó Tổng Giám đốc... đã và đang được áp dụng, góp phần làm lợi cho công ty hàng tỷ đồng mỗi năm.

Chính tinh thần nỗ lực, trách nhiệm từ đội ngũ ban lãnh đạo công ty đã góp phần truyền động lực, cảm hứng, thổi bừng khí thế, nhiệt huyết, đưa phong trào thi đua của công ty lan tỏa mạnh mẽ, vừa mở rộng về số lượng vừa có chuyển biến thực chất, đi vào chiều sâu.

Vào dịp nghỉ lễ, chủ nhật, thứ 7, nhiều cán bộ, kỹ sư, công nhân CT Sông Chu phải tạm xa gia đình, người thân làm nhiệm vụ thường trực tại đầu mối hồ đập, trạm bơm, công trình, kênh mương phục vụ sản xuất. Nhiều người đã lặn lội đưa máy bơm dầu đến những vùng cao, vùng cuối kênh tưới, khu ruộng hạn cục bộ bơm nước tưới, nối dài đường ống, đắp đập ngăn kênh tiêu nhằm tạo nguồn nước, bơm bổ sung nước kịp thời...

Ghi nhận trách nhiệm của CBCNV các chi nhánh thủy lợi đã nỗ lực khắc phục khó khăn, quản lý, vận hành công trình an toàn, hiệu quả, phục vụ sản xuất, ban lãnh đạo CT Sông Chu luôn quan tâm chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân; tổ chức phương án làm việc phù hợp nhằm đảm bảo sức khỏe cho các cán bộ, công nhân trực tiếp làm việc tại công trình trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Lãnh đạo, công đoàn công ty đã trao tặng quà được trích từ quỹ công đoàn, kinh phí cơ quan nhằm khích lệ, động viên tinh thần làm việc của CBCNV các chi nhánh trực thuộc. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động có năng suất, chất lượng cao” của CT Sông Chu đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động làm việc không quản ngày đêm để đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống tưới, tiêu chống úng, chống hạn, cấp nước thô cho sản xuất công nghiệp, sản xuất nước sạch... kịp thời, hiệu quả.

Vận hành đập Quy Xá, điều tiết nước trên kênh Bắc tưới cho cây trồng.

Ngoài các đề tài, sáng kiến của một số thành viên ban lãnh đạo, giai đoạn 2020-2025 công ty còn có hơn 50 sáng kiến thuộc lĩnh vực giải pháp kỹ thuật cơ điện, quản lý công trình, quản lý nước, điều hành SXKD... Nhiều cá nhân điển hình tiên tiến là các công nhân trực tiếp sản xuất luôn trăn trở, có nhiều sáng kiến kỹ thuật góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí vận hành, nâng cao hiệu suất làm việc như các ông: Trần Trí Dũng (Chi nhánh Thủy lợi Nông Cống); Bùi Văn Nghìn, Trịnh Đức Hùng (Chi nhánh Thủy lợi Thạch Thành); Vũ Trọng Cường, Nguyễn Ngọc Tuấn (Chi nhánh Thủy lợi Triệu Sơn); Nguyễn Bá Tuấn (Chi nhánh Thủy lợi Quảng Xương); Lê Xuân Quang (Phòng Kỹ thuật),...

Hiệu quả từ các phong trào thi đua đã thúc đẩy SXKD phát triển bền vững; hằng năm luôn hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước và đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách cho người lao động; các công trình được duy tu, bảo dưỡng thường xuyên; quản lý vốn tiết kiệm và đảm bảo đúng chế độ chính sách tài chính theo quy định của Nhà nước. Từ những nỗ lực, phấn đấu ấy, CT Sông Chu luôn được xem là một trong những điển hình trong khối các doanh nghiệp quản lý, khai thác công trình thủy lợi toàn quốc. Trên hành trình xây dựng và phát triển, công ty vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, hạng Nhì, hạng Ba; danh hiệu “Doanh nghiệp vì nhà nông” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trao tặng; nhiều Bằng khen, giấy khen, cờ thi đua, danh hiệu của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương.

“Là đơn vị làm nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quan trọng cho sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và đời sống nên trong thời gian tới, CT Sông Chu xác định mục tiêu hàng đầu là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt SXKD, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, đáp ứng nhu cầu của Nhân dân, từ đó khẳng định hơn nữa vai trò, vị thế, uy tín của doanh nghiệp ở tỉnh và cả nước” - ông Lê Văn Thủy – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên CT Sông Chu, chia sẻ.

Công việc thầm lặng, vất vả nhưng mỗi cán bộ, kỹ sư, công nhân CT Sông Chu đều yêu nghề, phấn khởi, gắng sức phục vụ sản xuất như­ dòng Sông Chu cần mẫn bồi đắp phù sa, khơi nguồn nư­ớc mát cho những mùa vàng nối tiếp bội thu, góp phần cùng tỉnh Thanh Hóa vươn mình phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thùy Dương