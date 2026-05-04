Chủ động, sẵn sàng trước cao điểm nắng nóng năm 2026

Trước dự báo nhu cầu phụ tải điện tiếp tục tăng cao trong mùa nắng nóng năm 2026, Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) đã và đang chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về kỹ thuật, vận hành và nhân lực, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Nhân viên kỹ thuật TSHPCo sửa chữa thực hiện thí nghiệm máy phát điện.

Bám sát diễn biến thủy văn, phương thức điều độ và nhu cầu phụ tải, từ cuối năm 2025, TSHPCo đã chủ động xây dựng phương án vận hành tối ưu, tích nước hợp lý, điều tiết linh hoạt nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước. Trong quá trình vận hành, các tổ máy luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao, đáp ứng nhanh lệnh huy động từ hệ thống điện quốc gia. Công tác theo dõi, giám sát được tăng cường, kịp thời phát hiện và xử lý các bất thường, bảo đảm phát điện an toàn, liên tục và ổn định.

Cùng với đó, công ty tập trung hoàn thành kiểm tra, sửa chữa tổng thể các tổ máy H1-H4 trước thời điểm cao điểm nắng nóng, xử lý kịp thời các tồn tại kỹ thuật, nâng cao độ tin cậy thiết bị. Các hạng mục được triển khai đúng tiến độ, bảo đảm khả năng huy động công suất cao, đáp ứng linh hoạt yêu cầu của hệ thống điện trong những thời điểm phụ tải tăng mạnh.

Không chỉ chú trọng thiết bị chính, các hệ thống phụ trợ cũng được kiểm soát chặt chẽ. Nguồn điện tự dùng, máy phát điện dự phòng Diesel, hệ thống điều khiển giám sát SCADA và thông tin liên lạc đều vận hành ổn định, bảo đảm tính liên tục và an toàn trong mọi tình huống. Công ty cũng tổ chức sản xuất 3 ca, 5 kíp, duy trì lực lượng trực vận hành 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Bên cạnh nhiệm vụ phát điện, TSHPCo thực hiện nghiêm quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Mã, điều tiết nguồn nước hài hòa giữa mục tiêu phát điện và cấp nước hạ du, phục vụ sản xuất, sinh hoạt và phòng chống hạn hán. Công ty cũng đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước.

Đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân luôn sẵn sàng ứng trực, vận hành an toàn, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, bảo đảm nhà máy hoạt động liên tục, ổn định. Công ty cũng thường xuyên tổ chức đào tạo kỹ năng phân tích, xử lý sự cố cho lực lượng vận hành; đồng thời trang bị thêm cho lao động các kiến thức mới, chuyên sâu về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo. Thông qua các chương trình đào tạo, kỹ sư được trang bị thêm các kiến thức ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành nhà máy, khai thác dữ liệu phục vụ sản xuất - kinh doanh, bảo đảm an toàn thông tin và thúc đẩy sáng kiến cải tiến trong doanh nghiệp.

Ông Vũ Xuân Dũng, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty cho biết: “Hiện các tổ máy đang vận hành ổn định, tin cậy. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ đã được triển khai và hoàn thành đúng kế hoạch, bảo đảm các tổ máy luôn trong trạng thái sẵn sàng phát điện, đáp ứng yêu cầu huy động của hệ thống điện quốc gia, đặc biệt trong các tháng cao điểm mùa khô. Các hạng mục đầu mối công trình vận hành bình thường; các thông số quan trắc đập đều nằm trong giới hạn cho phép, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật và quy định hiện hành. Công tác quản lý, vận hành hồ chứa được thực hiện nghiêm ngặt theo quy trình đã được phê duyệt, bảo đảm an toàn cho công trình và khu vực hạ du”.

Bài và ảnh: Bách Nguyên