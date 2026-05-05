Tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp

Theo Nghị định số 68/2026/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, chậm nhất đến ngày 20/4/2026, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo cho cơ quan thuế theo phương thức điện tử tất cả các số tài khoản mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, số hiệu ví điện tử mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán liên quan đến sản xuất, kinh doanh. Đây được xem là việc làm quan trọng nhằm minh bạch hóa dòng tiền trong kinh doanh, hiện đại hóa công tác quản lý thuế và thúc đẩy chuyển đổi số khu vực kinh tế tư nhân.

Ngân hàng Thương mại CP Ngoại Thương - Chi nhánh Bắc Thanh Hóa hỗ trợ hộ kinh doanh chuẩn hóa tài khoản trong kinh doanh.

Để đồng hành giúp hộ kinh doanh hoàn tất việc chuyển đổi tài khoản phục vụ sản xuất, kinh doanh, hướng tới minh bạch dòng tiền và nâng cao hiệu quả quản lý, thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ. Cụ thể, từ ngày 1/1/2026, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Thanh Hóa (BIDV Thanh Hóa) đã triển khai chiến dịch hỗ trợ chuyển đổi tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Ngân hàng đã thành lập các tổ tư vấn trực tiếp đến các chợ, tuyến phố, khu kinh doanh để hướng dẫn khách hàng hoàn thiện hồ sơ; hỗ trợ cập nhật thông tin, đồng bộ dữ liệu với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Đặc biệt, BIDV là ngân hàng đầu tiên tích hợp giải pháp quản lý bán hàng MyShop Pro trên ứng dụng BIDV SmartBanking, tạo thuận tiện cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ ngân hàng.

Bên cạnh việc xây dựng kế hoạch và giao chỉ tiêu cụ thể đến từng bộ phận, điểm giao dịch, ngân hàng đã phối hợp với cơ quan thuế, chính quyền địa phương tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn về quy định liên quan đến đăng ký, kê khai thuế đối với hộ kinh doanh. Nhờ vậy, đến nay, ngân hàng đã hỗ trợ hoàn thành chuyển đổi tài khoản cho hơn 90% tổng số khách hàng là hộ kinh doanh tại ngân hàng.

Cùng với BIDV Thanh Hóa, ngay từ đầu năm, các chi nhánh ngân hàng thương mại, như: nông nghiệp và phát triển nông thôn, công thương, ngoại thương, bắc á, quân đội... cũng quyết liệt thực hiện các giải pháp đồng hành, phối hợp với cơ quan thuế thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi tài khoản kinh doanh cho tiểu thương.

Toàn tỉnh hiện có trên 96.000 hộ kinh doanh hoạt động trong hầu hết các lĩnh vực dịch vụ, thương mại, sản xuất. Trước đây, nhiều hộ kinh doanh vẫn mở tài khoản bằng tên cá nhân chủ hộ, dẫn tới tình trạng khó phân biệt rõ ràng giữa tài sản cá nhân và tài sản kinh doanh. Điều này không chỉ gây khó khăn trong quản lý tài chính nội bộ mà còn là bất cập trong công tác kiểm tra, giám sát thuế. Quy định mới đang được triển khai với sự vào cuộc đồng bộ của các ngân hàng thương mại và chính quyền địa phương được kỳ vọng sẽ khắc phục những bất cập này, giúp cơ quan chức năng quản lý thu nhập, doanh thu và thuế một cách chặt chẽ hơn. Hiện nay, nhiều hộ kinh doanh đã chủ động thích ứng, từng bước chuẩn hóa hoạt động tài chính, hướng tới phương thức kinh doanh minh bạch, chuyên nghiệp hơn.

Chị Nguyễn Thị Nguyệt - chủ hộ kinh doanh tạp hóa, đường Lê Văn Hưu, phường Hạc Thành cho biết: “Ngay từ đầu năm 2026, tôi đã hoàn tất việc mở tài khoản ngân hàng đứng tên theo giấy phép đăng ký kinh doanh. Toàn bộ hoạt động thu - chi của cửa hàng, từ nhận tiền bán hàng, thanh toán tiền với các nhà phân phối đến chi phí vận hành, đều được thực hiện thông qua tài khoản này. Từ khi tách riêng tài khoản kinh doanh, mọi khoản thu chi của cửa hàng tôi thấy đều rõ ràng, dễ theo dõi, đối chiếu. Khi cần chứng minh doanh thu hay làm việc với ngân hàng, cơ quan thuế cũng thuận lợi hơn rất nhiều”.

Việc thông báo đầy đủ tài khoản ngân hàng và ví điện tử liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh không chỉ là yêu cầu bắt buộc của pháp luật thuế, mà còn là giải pháp quan trọng giúp hộ kinh doanh nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả quản trị tài chính. Khi các giao dịch được thực hiện minh bạch, rõ ràng, hộ kinh doanh sẽ thuận lợi hơn trong kê khai, nộp thuế, hạn chế rủi ro bị xử phạt do sai sót hoặc nghi ngờ che giấu doanh thu. Khi dòng tiền được tách bạch rõ ràng giữa tài khoản cá nhân và tài khoản kinh doanh, việc theo dõi doanh thu, chi phí trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, góp phần nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ thuế và tạo nền tảng cho hoạt động kinh doanh chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, việc sử dụng tài khoản ngân hàng riêng cho hoạt động kinh doanh cũng giúp các hộ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ tài chính hiện đại như: thanh toán không dùng tiền mặt, quản lý bán hàng, hóa đơn điện tử... Đây là cơ sở quan trọng để các ngân hàng đánh giá dòng tiền, từ đó mở rộng khả năng tiếp cận tín dụng, hỗ trợ hộ kinh doanh mở rộng quy mô, hướng đến phát triển mô hình kinh tế tư nhân hiện đại, chuyên nghiệp và bền vững.

Bài và ảnh: Đức Thanh